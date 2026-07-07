Sortie des drivers GeForce en version 610.74 WHQL

NVIDIA vient de mettre en ligne les drivers GeForce 610.74 WHQL Les pilotes offrent d’après le fabricant la meilleure expérience de jeu pour les derniers titres DLSS et RTX.

NVIDIA vient de mettre en ligne les drivers GeForce 610.74 WHQL Les pilotes offrent d’après le fabricant « la meilleure expérience de jeu pour les derniers titres prenant en charge les technologies DLSS et RTX, notamment DOOM: The Dark Ages Revelations et Assassin’s Creed Black Flag Resynced. »

Les pilotes GeForce 610.74 WHQL corrigent aussi un bug d’ordre général. D’après la firme au camélon, il pouvait y avoir un problème de scintillement lorsque la fonction « Smooth Motion » était activée .

Quoi de neuf avec les drivers GeForce 610.74 WHQL ?

Meilleur support des jeux DLSS et RTX

DOOM: The Dark Ages Revelations

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Bug corrigé

Tencent Meeting : un scintillement pouvait être observé lorsque la fonction « Smooth Motion » est activée globalement [6329207]

Les drivers sont téléchargeables directement sur le site du fabricant.