Le jeu Songs of Conquest est gratuit sur l’Epic Games Store

Avis aux joueurs : le jeu Songs of Conquest est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au 11 juin prochain. Vous pouvez le télécharger ou l’ajouter à votre ludothèque de jeux en consultant cette page.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0
Promotional cover for the game Songs of Conquest showing four armored characters standing before a sunset, with the title 'Songs of Conquest' on a red banner in the foreground.

Avis aux joueurs : le jeu Songs of Conquest est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au 11 juin prochain. Vous pouvez le télécharger ou l’ajouter à votre ludothèque de jeux en consultant cette page.

Synopsis :

Songs of Conquest est un jeu de stratégie au tour par tour inspiré des classiques des années 1990. Incarnez de puissants magiciens, les thaumaturges, et explorez des terres inconnues. Affrontez les armées qui se dressent contre vous, partez à la recherche de puissants artéfacts, et étendez votre territoire. Vous avez tout un monde à conquérir, vous n’avez qu’à tendre le bras !

Trailer du jeu :

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Sebastien 20669 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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