Le jeu Songs of Conquest est gratuit sur l’Epic Games Store

Avis aux joueurs : le jeu Songs of Conquest est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au 11 juin prochain. Vous pouvez le télécharger ou l’ajouter à votre ludothèque de jeux en consultant cette page.

Avis aux joueurs : le jeu Songs of Conquest est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au 11 juin prochain. Vous pouvez le télécharger ou l’ajouter à votre ludothèque de jeux en consultant cette page.

Synopsis :

Songs of Conquest est un jeu de stratégie au tour par tour inspiré des classiques des années 1990. Incarnez de puissants magiciens, les thaumaturges, et explorez des terres inconnues. Affrontez les armées qui se dressent contre vous, partez à la recherche de puissants artéfacts, et étendez votre territoire. Vous avez tout un monde à conquérir, vous n’avez qu’à tendre le bras !

Trailer du jeu :