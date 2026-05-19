Kioxia XG10 Series : un SSD M.2 PCIe 5.0 pour les fabricants OEM

Kioxia propose un nouveau SSD au format M.2. NVMe destiné aux fabricants d’ordinateurs OEM. Cette nouvelle référence porte le nom de XG10 Series.

Disques SSD
par Sebastien 0
Kioxia XG10 NVMe SSD with BiCS FLASH branding, shown at an angle with a green and white label

Kioxia propose un nouveau SSD au format M.2. NVMe destiné aux fabricants d’ordinateurs OEM. Cette nouvelle référence porte le nom de XG10 Series. C’est un SSD M.2. NVMe qui dispose d’une interface PCI Express 5.0 4x et qui exploite de la mémoire BiCS Flash TLC de 8ème génération.

Les XG10 Series de Kioxia offrent une capacité de stockage de  512 Go, 1 To, 2 To et 4 To suivant les versions. Particulièrement performants, ils proposent des débits pouvant atteindre jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 12.000 Mo/s en écriture, le tout avec 2000K/1600K iOPS en lecture/écriture 4K.

KIOXIA XG10 NVMe SSD module labeled Client with BiCS FLASH branding on a green and white label. Kioxia XG10 Series : un SSD M.2 PCIe 5.0 pour les fabricants

D’après le fabricant, une première série de SSD est actuellement en cours de tests chez plusieurs fabricants OEM. Les premiers ordinateurs équipés du XG10 devraient arriver en boutiques à partir du deuxième trimestre 2026.

A noter que ces nouveaux SSD seront présentés au public et à la presse lors du Dell Technologies World, qui se tiendra du 18 au 21 mai à Las Vegas. Sans grande surprise, DELL sera l’un des premiers à intégrer le XG10 dans ses machines.

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Sebastien 20647 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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