Kioxia propose un nouveau SSD au format M.2. NVMe destiné aux fabricants d’ordinateurs OEM. Cette nouvelle référence porte le nom de XG10 Series.

Kioxia propose un nouveau SSD au format M.2. NVMe destiné aux fabricants d’ordinateurs OEM. Cette nouvelle référence porte le nom de XG10 Series. C’est un SSD M.2. NVMe qui dispose d’une interface PCI Express 5.0 4x et qui exploite de la mémoire BiCS Flash TLC de 8ème génération.

Les XG10 Series de Kioxia offrent une capacité de stockage de 512 Go, 1 To, 2 To et 4 To suivant les versions. Particulièrement performants, ils proposent des débits pouvant atteindre jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 12.000 Mo/s en écriture, le tout avec 2000K/1600K iOPS en lecture/écriture 4K.

D’après le fabricant, une première série de SSD est actuellement en cours de tests chez plusieurs fabricants OEM. Les premiers ordinateurs équipés du XG10 devraient arriver en boutiques à partir du deuxième trimestre 2026.

A noter que ces nouveaux SSD seront présentés au public et à la presse lors du Dell Technologies World, qui se tiendra du 18 au 21 mai à Las Vegas. Sans grande surprise, DELL sera l’un des premiers à intégrer le XG10 dans ses machines.