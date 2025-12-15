KIOXIA dévoile le Exceria G3, un SSD PCIe 5.0 d’entrée de gamme

En complément du très performant SSD Kioxia Exceria Pro G2 lancé la semaine dernière, KIOXIA annonce aujourd’hui la sortie du Exceria G3.

Disques SSD
par Sebastien
0

En complément du très performant SSD Kioxia Exceria Pro G2 lancé la semaine dernière, KIOXIA annonce aujourd’hui la sortie du Exceria G3. C’est un SSD M.2. PCIe 5.0 qui vise plutôt l’entrée de gamme. Moins véloce que son prédécesseur, il offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 10.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 9.600 Mo/s en écriture.

Le Exceria G3 dispose d’une interface PCI Express 5.0 4x et il exploite de la mémoire BiCS Flash QLC. Le constructeur le propose en deux versions : 1 To et 2 To. Voilà le détail de chaque déclinaison :

  • Exceria G3 1 To : 10.000 Mo/s en lecture, 8.900 Mo/s en écriture (1,3M/1,45M iOPS)
  • Exceria G3 2 To : 10.000 Mo/s en lecture, 9.600 Mo/s en écriture (1,6M/1,45M iOPS)
 

Les SSD de 1 et 2 To sont annoncés avec une endurance 600 TBW et 1200 TBW. Ils sont couverts par une garantie de cinq ans et offrent un MTTF de 1,5 millions d’heures.

Pour l’instant, aucun tarif n’a été dévoilé.

Sebastien 20395 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Audacity 3.7.7

Sebastien

Opera One 125.0.5729.21

Google Chrome 143.0.7499.110

Thunderbird 146.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

MS Office 2021 et Windows 11 dès 12,28€ pendant la…

Sebastien

Bon Plan : Pour Noël Rakuten offre 7 et 20€ de remise sur vos…

Bon Plan : la console Sony PS5 est en promotion (maj)

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Audacity 3.7.7

Sebastien

Opera One 125.0.5729.21

Google Chrome 143.0.7499.110

Thunderbird 146.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

MS Office 2021 et Windows 11 dès 12,28€ pendant la…

Sebastien

Bon Plan : Pour Noël Rakuten offre 7 et 20€ de remise sur vos…

Bon Plan : la console Sony PS5 est en promotion (maj)

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…