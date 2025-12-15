En complément du très performant SSD Kioxia Exceria Pro G2 lancé la semaine dernière, KIOXIA annonce aujourd’hui la sortie du Exceria G3. C’est un SSD M.2. PCIe 5.0 qui vise plutôt l’entrée de gamme. Moins véloce que son prédécesseur, il offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 10.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 9.600 Mo/s en écriture.

Le Exceria G3 dispose d’une interface PCI Express 5.0 4x et il exploite de la mémoire BiCS Flash QLC. Le constructeur le propose en deux versions : 1 To et 2 To. Voilà le détail de chaque déclinaison :

Exceria G3 1 To : 10.000 Mo/s en lecture, 8.900 Mo/s en écriture (1,3M/1,45M iOPS)

10.000 Mo/s en lecture, 8.900 Mo/s en écriture (1,3M/1,45M iOPS) Exceria G3 2 To : 10.000 Mo/s en lecture, 9.600 Mo/s en écriture (1,6M/1,45M iOPS)

Les SSD de 1 et 2 To sont annoncés avec une endurance 600 TBW et 1200 TBW. Ils sont couverts par une garantie de cinq ans et offrent un MTTF de 1,5 millions d’heures.

Pour l’instant, aucun tarif n’a été dévoilé.