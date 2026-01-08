Kioxia BG7 Series : SSD M.2. NVMe décliné en trois formats

Un nouveau SSD est annoncé chez Kioxia : le BG7 Series. C’est un SSD M.2. NVMe qui profite d’une interface PCI Express 4.0 4x et qui exploite de la mémoire BiCS Flash TLC de 8ème génération.

La gamme BG7 Series offre la particularité d’être déclinée en trois form factors : 2230, 2242 et 2280. afin de s’adapter à différents types de machines, que ce soit un PC de bureau, une console de jeux, un ordinateur portable, un mini pc, un ultra book, etc..

Les SSD BG7 Series de Kioxia offrent une capacité de stockage de 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To.

En terme de performances, ils offrent des débits pouvant atteindre jusqu’à 7.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.000 Mo/s en écriture.

Voilà le détail de chaque modèle :