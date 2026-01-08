Kioxia BG7 Series : un SSD M.2. NVMe décliné en trois formats (2230, 2242, 2280)

Un nouveau SSD est annoncé chez Kioxia : le BG7 Series. C’est un SSD M.2. NVMe qui profite d’une interface PCI Express 4.0 4x et qui exploite de la mémoire BiCS Flash TLC de 8ème génération.

Disques SSD
par Sebastien
0

Un nouveau SSD est annoncé chez Kioxia. Le nouveau venu porte le nom de BG7 Series. C’est un SSD M.2. NVMe qui profite d’une interface PCI Express 4.0 4x et qui exploite de la mémoire BiCS Flash TLC de 8ème génération.

La gamme BG7 Series offre la particularité d’être déclinée en trois form factors : 2230, 2242 et 2280. afin de s’adapter à différents types de machines, que ce soit un PC de bureau, une console de jeux, un ordinateur portable, un  mini pc, un ultra book, etc..

Kioxia BG7 Series : SSD M.2. NVMe décliné en trois formats

Les SSD BG7 Series de Kioxia offrent une capacité de stockage de 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To.

En terme de performances, ils offrent des débits pouvant atteindre jusqu’à 7.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.000 Mo/s en écriture.

Voilà le détail de chaque modèle :

  • BG7 Series 256 Go : 7.000 Mo/s en lecture,  6.000 Mo/s en écriture.
  • BG7 Series 512 Go : 7.000 Mo/s en lecture,  6.000 Mo/s en écriture.
  • BG7 Series 1 To : 6.400 Mo/s en lecture,  5.000 Mo/s en écriture.
  • BG7 Series 2 To : 6.400 Mo/s en lecture,  4.000 Mo/s en écriture.
Source Kioxia
Sebastien 20445 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Google Chrome 143.0.7499.193

Sebastien

Gom Media Player 2.3.115.5385

Opera One 125.0.5729.49

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Durant les soldes, l’iPhone 16e s’affiche à…

Sebastien

Soldes : Plusieurs PC portables à prix cassés durant les soldes…

Pour démarrer les soldes en beauté, CDiscount offre trois codes promos…

Durant les soldes, les Apple Airtags s’affichent à prix réduits

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Google Chrome 143.0.7499.193

Sebastien

Gom Media Player 2.3.115.5385

Opera One 125.0.5729.49

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Durant les soldes, l’iPhone 16e s’affiche à…

Sebastien

Soldes : Plusieurs PC portables à prix cassés durant les soldes…

Pour démarrer les soldes en beauté, CDiscount offre trois codes promos…

Durant les soldes, les Apple Airtags s’affichent à prix réduits