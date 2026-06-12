Le jeu The Ouroboros King est offert sur l’Epic Games Store

Le jeu The Ouroboros King est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu de stratégie que vous pouvez télécharger gratuitement sur cette page.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0
Illustrated warrior in fur cloak beside a chessboard, with the title 'The Ouroboros King' above and four game glyphs on the board.

Le jeu The Ouroboros King est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu de stratégie que vous pouvez télécharger gratuitement sur cette page jusqu’au jeudi 18 juin 2026, 

Constituez une armée redoutable, découvrez de puissantes reliques et achetez des gadgets surprenants pour vaincre le Coven.

  • Créez l’armée ultime : Combinez des pièces d’échecs féeriques classiques et inédites, des reliques leur conférant des bonus et des objets consommables offrant des avantages temporaires pour créer une armée redoutable.
  • Perfectionnez votre stratégie : Vous ne pouvez déplacer qu’une seule pièce par tour, alors choisissez judicieusement. Faites coopérer vos troupes pour anéantir l’armée ennemie.
  • Une autre chance : En cas de défaite, vous pouvez recommencer dans une autre ligne temporelle, où le chemin vers la victoire sera différent : carte différente, ennemis différents, récompenses différentes… dans le plus pur esprit roguelike.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20676 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger CPU-Z 2.20.2

Sebastien

Télécharger Opera One 132.0.5905.37

Télécharger CCleaner 7.8.1355.0

Télécharger ProgDVB 7.71.7

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Apple AirTag 2 : Amazon casse le prix du pack de 4 à…

Sebastien

Bon Plan : la Nintendo Switch 2 voit son prix chuter à 399€ (maj)

Bon Plan : récap des SSD M.2. NVMe à prix cassés du moment !

Bon Plan : plusieurs PC portables à prix réduits (maj)

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger CPU-Z 2.20.2

Sebastien

Télécharger Opera One 132.0.5905.37

Télécharger CCleaner 7.8.1355.0

Télécharger ProgDVB 7.71.7

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Apple AirTag 2 : Amazon casse le prix du pack de 4 à…

Sebastien

Bon Plan : la Nintendo Switch 2 voit son prix chuter à 399€ (maj)

Bon Plan : récap des SSD M.2. NVMe à prix cassés du moment !

Bon Plan : plusieurs PC portables à prix réduits (maj)