Le jeu The Ouroboros King est offert sur l’Epic Games Store
Le jeu The Ouroboros King est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu de stratégie que vous pouvez télécharger gratuitement sur cette page.
Le jeu The Ouroboros King est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu de stratégie que vous pouvez télécharger gratuitement sur cette page jusqu’au jeudi 18 juin 2026,
Constituez une armée redoutable, découvrez de puissantes reliques et achetez des gadgets surprenants pour vaincre le Coven.
- Créez l’armée ultime : Combinez des pièces d’échecs féeriques classiques et inédites, des reliques leur conférant des bonus et des objets consommables offrant des avantages temporaires pour créer une armée redoutable.
- Perfectionnez votre stratégie : Vous ne pouvez déplacer qu’une seule pièce par tour, alors choisissez judicieusement. Faites coopérer vos troupes pour anéantir l’armée ennemie.
- Une autre chance : En cas de défaite, vous pouvez recommencer dans une autre ligne temporelle, où le chemin vers la victoire sera différent : carte différente, ennemis différents, récompenses différentes… dans le plus pur esprit roguelike.