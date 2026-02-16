La fabrication des premiers SSD PCie 6.0 démarre chez Micron

La firme Micron démarre officiellement la fabrication des premiers SSD PCI Express 6.0 à destination des datacenters.

Disques SSD
par Sebastien

La firme Micron démarre officiellement la fabrication des premiers SSD PCI Express 6.0 à destination des datacenters. Micron indique que son SSD Micron 9650 sera adapté pour répondre aux charges de travail importantes lieés à l’IA. Très performant, il supporte en effet des taux de transferts de 28.000 Mo/s en lecture et de 14.000 Mo/s en écriture, tandis que ses débits en lecture – écriture atteignent respectivement 5,5 millions d’iOPS et 900.000 iOPS.

Le SSD Micron 9650 existe en deux formats : E1.S et E3S. Dans les deux cas, le SSD profite d’une interface PCI Express 6.0 4x et exploite de la mémoire NAND Flash TLC G9 conçue par Micron.

La fabrication des premiers SSD PCie 6.0 démarre chez Micron

Le Micron 9650 se décline par ailleurs  en deux versions : la série 9650 PRO et la série 9650 MAX. La série 9650 Pro offre des capacités de 7,68 To, 15,36 To et 30,72 To et est optimisée pour une utilisation intensive en lecture. La série 9650 MAX, quant à elle, propose des capacités de 6,4 To, 12,8 To et 25,6 To et est optimisée pour une utilisation mixte.

Les caractéristiques techniques complètes de la gamme Micron 9650 sont disponible sur cette page et dans ce fichier PDF. A noter que les SSD offrent un MTTF de 2 millions d’heures et sont couverts par une garantie de cinq ans.

Source Wcctech

