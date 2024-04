Micron 2500 : premier SSD M.2. en NAND Flash QLC 232 couches

Micron vient d’officialiser le Micron 2500. Ce n’est autre que le tout premier SSD M.2. NVMe du constructeur à exploiter sa nouvelle NAND Flash QLC à 232 couches dont on parlait tout à l’heure.

Si le Micron 2550 était équipé d’une mémoire NAND Flash 3D TLC à 232 couches, le tout nouveau Micron 2500 embarque quant à lui de la nouvelle QLC à 232 couches. Il exploite une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.4c et il est proposé en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To.

A noter que le Micron 2500 est par ailleurs décliné (comme la plupart des SSD Micron) en trois form factors : 2280, 2230, 2242 afin de pouvoir être utilisé dans un large éventail d’appareils qu’il s’agit d’un PC de bureau, un PC portable, une console de jeux, un ultrabook, un NUC, etc..

Voilà les débits offerts par chaque modèle :

512 Go : 6.600 Mo/s en lecture, 3.650 Mo/s en écriture (530K/860K)

6.600 Mo/s en lecture, 3.650 Mo/s en écriture (530K/860K) 1 To : 7.100 Mo/s en lecture, 5.800 Mo/s en écriture (900K/1000K)

7.100 Mo/s en lecture, 5.800 Mo/s en écriture (900K/1000K) 2 To : 7.100 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture (1000K/1000K)

Les Micron 2500 offrent respectivement une endurance de 200 TBW, 300 TBW et 600 TBW. Mis à part ça les trois SSD offrent un MTTF de 2 millions d’heures et une garantie de cinq ans. Pour l’instant, les tarifs n’ont pas été communiqués.