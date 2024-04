Team Group présente un nouveau SSD M.2. : le MP44Q

Team Group vient de présenter un nouveau SSD au format M.2. NVMe : le MP44Q. C’est un SSD au format 2280 qui mesure donc 22 mm de large sur 80 mm de long. Le SSD dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D QLC.

Le MP44Q est équipé d’un dissipateur thermique en graphène particulièrement mince puisqu’il mesure 1 mm d’épaisseur seulement. Il est censé d’après le fabricant permettre un bon refroidissement du contrôleur et de la mémoire NAND Flash.

A noter que le SSD est décliné en trois versions : 1 To, 2 To et 4 To qui offrent les caractéristiques suivantes :

MP44Q 1 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.200 Mo/s en écriture

7.400 Mo/s en lecture, 6.200 Mo/s en écriture MP44Q 2 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture

7.400 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture MP44Q 4 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture

Les MP44Q sont annoncés respectivement une endurance de 512 TBW, 1024 TBW et 2048 TBW. Le fabricant fait par ailleurs état d’un MTBF de 1,6 millions d’heures et d’une garantie de 5 ans.

Pour le moment, on ne connaît pas les tarifs de cette nouvelle gamme.