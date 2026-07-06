Le nouveau SSD du fabricant coréen porte simplement le nom de Samsung 990. Apparemment le constructeur a décidé d’opter pour la simplicité pour baptiser son nouveau SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme.

Après les SSD Samsung 990 EVO, les Samsung 990 EVO Plus et les Samsung 990 Pro, voici qu’une nouvelle et énième référrnce se profile à l’horizon chez Samsung. Non ! Il ne s’agit pas du Samsung 990 Super Turbo Injection, ni du Samsung 990 Pro Plus et encore moins du Samsung 990 Ultra.

Le nouveau SSD du fabricant coréen porte simplement le nom de Samsung 990 (tout court). Apparemment le constructeur a décidé d’opter pour la simplicité pour baptiser son nouveau SSD M.2. NVMe d’entrée de gamme. Le SSD n’embarque pas de mémoire cache (il est dramless). Il exploite une interface PCI Express 4.0 4x et il profite d’une mémoire NAND Flash TLC ou QLC.

Le Samsung 990 existe simplement en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To, qui offrent respectivement une endurance de 400 TBW et 800 TBW. En terme de performances, le SSD offre les débits suivants :

Samsung 990 1 To : 7.150 Mo/s en lecture, 6.450 Mo/s en écriture

7.150 Mo/s en lecture, 6.450 Mo/s en écriture Samsung 990 2 To : 7.250 Mo/s en lecture, 6.450 Mo/s en écriture

Pour le moment, le SSD Samsung 990 n’a pas officiellement été annoncé par le fabricant. Le disque a temporairement été aperçu sur le site canadien de la firme, mais depuis il a été retiré.

Tout porte à croire qu’il sera officiellement dévoilé dans les jours ou dans les semaines qui viennent… Cette actualité sera donc mise à jour en conséquence dès qu’on aura un peu plus d’informations à se mettre sous la dent.

A noter que ce nouveau SSD d’entrée de gamme ne sera pas aussi abordable que ça puisqu’il était référencé au prix de 336$ en version 1 To et au prix de 658$ en version 2 To, ce qui est tout de même assez cher, même en cette période de crise.