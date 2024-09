Samsung lance un nouveau SSD M.2. : le 990 EVO Plus

Le nouveau SSD Samsung 990 EVO Plus est une évolution du 990 EVO lancé en début d’année par le constructeur. Tout comme lui il dispose d’une interface compatible à la fois avec la norme PCI Express 4.0 4x et la norme PCI Express 5.0 2x.

Par contre il est plus performant que son prédécesseur puisque le 990 EVO Plus peut atteindre des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 7.250 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.300 Mo/s en écriture, le tout avec 1.050K et 1.400K IOPS en lecture/écriture 4K.

Ces débits élevés sont atteints d’après la firme coréenne grâce l’utilisation d’une mémoire V-NAND plus rapide et d’un nouveau contrôleur maison.

Samsung propose la gamme 990 EVO Plus en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To qui offrent les débits suivants :

990 EVO Plus 1 To : 7.150 Mo/s en lecture, 6.300 Mo/s en écriture (850K/1350K iOPS)

7.150 Mo/s en lecture, 6.300 Mo/s en écriture (850K/1350K iOPS) 990 EVO Plus 2 To : 7.250 Mo/s en lecture, 6.300 Mo/s en écriture (1000K/1350K iOPS)

7.250 Mo/s en lecture, 6.300 Mo/s en écriture (1000K/1350K iOPS) 990 EVO Plus 4 To : 7.250 Mo/s en lecture, 6.300 Mo/s en écriture (1050K/1400K iOPS)

Les 990 EVO Plus sont couverts par une garantie de cinq ans. Ils sont annoncés avec une endurance respective de 400 TBW, 1200 TBW et 2400 TBW. Ils seront commercialisés dès le mois prochain. Au niveau des tarifs, il faudra débourser respectivement 109$, 189$ et 344$