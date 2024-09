iFixit démonte les iPhone 16 et leur attribue la note de 7

Dans leurs dernières vidéos, les spécialistes de la réparation d’iFixit ont démonté les derniers iPhone 16 d’Apple afin d’analyser leurs entrailles et vérifier s’ils étaient (ou non) facilement réparables.

Et le résultat est sans appel : Apple a fait de gros efforts pour améliorer la réparation de ses smartphones. Par exemple, la batterie des iPhone 16 et 16 Plus est désormais maintenue en place par un adhésif électrosensible qui se décolle facilement quand on lui envoie un courant électrique faible. Les iPhone 16 Pro et Pro Max n’en sont pas encore équipés pour l’instant, par contre leur batterie est logé dans un boîtier rigide pour éviter tout risque de perforation.

A noter que l’ouverture de l’iPhone 16 est simplifiée puisqu’il n’est plus obligatoire de démonter l’écran OLED pour effectuer les réparations les plus classiques. iFixit a également remarqué que la dissipation thermiques des derniers terminaux d’Apple a largement été amélioré.

Pour toutes ces raisons, iFixit a décerné à l’iPhone 16 la note de 7 sur 10 pour son niveau de réparation. Vous trouverez ci-dessous les vidéos de démontage des iPhone 16 et des iPhone 16 Pro / Pro Max.