iPhone 16 : les précommandes sont maintenant ouvertes !

C’est à partir d’aujourd’hui que l’iPhone 16 est disponible en précommande sur le site d’Apple ainsi que chez de nombreuses boutiques en ligne. Les livraisons et la disponibilité sont prévus pour la semaine prochaine, c’est à dire le vendredi 20 septembre.

Pour information, la gamme iPhone 15 existe en quatre déclinaisons bien distinctes : l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max. Les quatre appareils sont dotés respectivement d’un écran de 6,1 pouces, 6,7 pouces, 6,3 pouces et 6,9 pouces.

Les iPhone 16 et les iPhone 16 Plus sont équipés d’un processeur A18 tandis que les iPhone 16 Pro et les iPhone 16 Pro Max embarquent un processeur A18 Pro. Voilà leurs spécifications complètes :

