LEXAR Play 2280 : un nouveau SSD M.2. pour PC et consoles

Après le LEXAR Play 2230 au format 2230 (comme son nom l’indique) sorti en fin d’année dernière, LEXAR nous gratifie aujourd’hui d’un nouveau SSD, plus grand mais aussi plus performant.

Le LEXAR Play 2280 est un nouveau SSD M.2. NVMe au format 2280. Il peut être utilisé aussi bien dans un PC que dans une console de jeux. Il est d’ailleurs officiellement compatible avec la console PS5 de Sony. Ses caractéristiques techniques répondent aux spécifications requises par Sony.

Le SSD exploite une interface PCI Expres 4.0 4x. Il est refroidi à l’aide d’un dissipateur thermique composé de plusieurs couches.

Le fabricant annonce que son SSD peut atteindre des taux de transferts de 7.400 Mo/s en lecture et de 6.500 Mo/s en écriture.

Le LEXAR Play 2280 existe pour l’instant en deux capacités de stockage : 2 To et 4 To. Mais le fabricant prévoit d’ores et déjà d’étendre son offre prochainement en proposant une version 8 To d’ici la fin de l’année.



Le LEXAR Play 2280 de 2 To s’affiche à 169,99€ sur Amazon.fr (en cochant un coupon de réduction) tandis que le modèle 4 To coûte 322,99€ sur Amazon.fr (en cochant également un coupon)

A noter que dans les deux cas le SSD est couvert par une garantie de 5 ans.