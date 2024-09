C’est parti pour les French Days 2024 !

Au fil des années, les French Days sont devenus un événement incontournable pour les amateurs de bonnes affaires. Initié en 2018 par six grandes enseignes de l’e-commerce (Boulanger, CDiscount, Fnac-Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé), ce nouveau rendez-vous commercial s’est rapidement imposé comme une alternative française au Black Friday américain qui existe déjà depuis de nombreuses années Outre-Atlantique.

L’origine des French Days

Le concept des French Days a vu le jour dans un contexte où les consommateurs français manifestaient un fort intérêt pour les périodes de soldes exceptionnelles, notamment le Black Friday et les soldes d’été. Ces enseignes françaises ont donc décidé de créer un événement local pour dynamiser leurs ventes, attirer les consommateurs et soutenir le commerce en ligne face aux géants internationaux (coucou Amazon ;) ). Les French Days se déroulent durant plusieurs jours au printemps mais aussi à l’automne afin de couvrir deux moments stratégiques dans l’année.

Les French Days 2024 c’est quand cete année ?

Cette année, les French Days d’automne se déroulent du mardi 24 septembre 2024 au lundi 30 septembre 2024. Une semaine de promotions durant laquelle les amateurs de bons plans et de bonnes affaires vont tenter de dénicher LA bonne affaire.

Les enseignes participantes

Outre les six fondateurs, de nombreuses autres enseignes ont rejoint l’événement au fil des années, aussi bien dans le commerce en ligne que physique. On retrouve parmi elles des acteurs de la grande distribution comme Carrefour, Leclerc, ainsi que des marques spécialisées dans la mode, l’électroménager, le mobilier, et bien d’autres secteurs. Ce large éventail de participants permet aux consommateurs de bénéficier de réductions sur une multitude de produits, allant des gadgets high-tech aux articles de décoration intérieure.

L’éventail de commerçants est tellement grand que désormais la quasi totalité des marchands (physiques ou en ligne) participent aux French Days et proposent durant cette période des promotions et des ventes flash de toutes sortes.

Dans les domaines qui nous intéressent sur Bhmag, c’est à dire l’informatique et le high tech, de nombreuses boutiques participent. On peut citer notamment : Amazon.fr, But, CDiscount, Darty, FNAC, Rakuten, RueDuCommerce, et bien d’autres…

French Days : des bons plans sur Bhmag

Comme d’habitude, vous retrouverez sur Bhmag notre sélection des meilleures offres et promotions dénichées durant les French Days. N’hésitez pas à suivre notre rubrique bons plans pour trouver le perle rare.