French Days 2024 : 59€ le SSD Samsung 990 EVO 1 To

Lancé en janvier dernier au prix de 99,99€, le SSD Samsung 990 EVO d’une capacité de 1 To voit son prix chuter à seulement 59,95€ sur Amazon.fr durant les French Days. Pour obtenir ce tarif, il suffit de mentionner le code promo FD10 dont on parlait ce matin dans ce bon plan.

Pour rappel, le 990 EVO est un SSD M.2. NVME PCIe 4.0 4x / PCIe 5.0 2x qui embarque de la mémoire V-NAND Flash 3D TLC et un contrôleur maison. Le modèle 1 To offre des taux de transferts de 5.000 Mo/s en lecture et de 4.200 Mo/s en écriture, le tout avec 680K et 700K iOPS en lecture / écriture 4K.

Samsung 9980 EVO 1 To à 59,95€ sur Amazon.fr avec le code FD10

Voir les autres promos dégotées sur Bhmag