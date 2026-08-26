Mozilla apporte des correctifs à Firefox et lance la version 154.0.1

Quelques jours seulement après la sortie de Firfox 154.0, Mozilla vient de mettre à disposition des utilisateurs la version 154.0.1 de Firefox.

Logiciels
par Sebastien 0

Quelques jours seulement après la sortie de Firfox 154.0, Mozilla vient de mettre à disposition des utilisateurs la version 154.0.1 de Firefox. Et le moins que l’on puisse dire est que cette nouvelle realease apporte de nombreux correctifs, comme on peut le voir ci-dessous.

Quels changements pour Firefox 154.0.1 ?

Des correctifs :

  • Correction de la lenteur d’accès aux mots de passe enregistrés et des demandes inopinées de mot de passe principal, causées par des modifications récentes du stockage des mots de passe. (bug 2064411, bug 2065593, bug 2063993)
  • Correction d’un problème empêchant le remplissage automatique des adresses sur certains sites. (bug 2065145, bug 2063599)
  • Correction d’un problème où Firefox ajoutait un nouveau raccourci dans le menu Démarrer de Windows à chaque démarrage. (bug 2064652)
  • Correction d’un problème où les connexions à des périphériques réseau locaux échouaient sans demande d’autorisation sur certains sites chargés via HTTP. (bug 2059274)
  • Correction d’un plantage pouvant survenir lors de l’ouverture de sites intranet configurés pour renvoyer vers des fichiers situés sur un partage réseau local. (bug 2064648)
  • Correction d’un problème sous Windows où le début des titres des onglets était tronqué lorsque la police système utilisée était MS UI Gothic. (bug 2056856)

Où télécharger la version 154.0.1 de Firefox ?

Firefox 154.0.1 est disponible en téléchargement sur le site officiel et dans notre section Téléchargement.

Si vous êtes déjà un utilisateur de Mozilla Firefox, vous pouvez lancé l’update directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».

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Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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