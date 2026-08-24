La version 154.0 de Mozilla Firefox est disponible

Depuis quelques jours, la version 154.0 du navigateur Mozilla Firefox est disponible. Celle-ci apporte des nouveautés, des correctifs ainsi que quelques changements. Vous pouvez découvrir tout cela ci-dessous.

Depuis quelques jours, la version 154.0 du navigateur Mozilla Firefox est disponible. Celle-ci apporte des nouveautés, des correctifs ainsi que quelques changements. Vous pouvez découvrir tout cela ci-dessous.

Quels changements pour Firefox 154.0 ?

Des nouveautés :

Les protections de Firefox concernant l’accès au réseau local s’étendent désormais aux connexions WebSocket. Les sites web tentant d’ouvrir une connexion WebSocket vers un appareil du réseau local demanderont désormais une autorisation préalable.

Avec la fonctionnalité « Smart Window », Firefox peut désormais suggérer des groupes d’onglets associés et proposer un nom pour chaque groupe.

Firefox sous Windows est désormais un navigateur pris en charge par NVIDIA GeForce NOW, permettant aux utilisateurs de diffuser en streaming des jeux PC compatibles directement depuis le navigateur.

Les sauvegardes locales des profils Firefox sont désormais disponibles sur macOS, en plus de Windows et Linux, et ces sauvegardes peuvent être restaurées indifféremment sur ces trois plateformes.

Il est désormais possible d’exclure certains sites de la suppression des cookies et des données de site à la fermeture du navigateur, sans pour autant les soustraire à la protection contre le pistage ni aux autres restrictions relatives aux cookies.

La fonctionnalité de traduction de page entière prend désormais en charge le contenu des éléments `<iframe>`.

La fonctionnalité de traduction de page entière effectue désormais une détection de la langue à chaque chargement de page, améliorant ainsi l’expérience de proposition de traduction aux utilisateurs.

Les utilisateurs sous Windows peuvent désormais choisir une icône d’application Firefox différente dans les paramètres. Cette option n’est pas encore disponible pour les installations MSIX, macOS ou Linux, mais elle le sera prochainement.

La barre d’adresse inclut désormais une action rapide « Gérer l’IA » qui ouvre les paramètres de contrôle de l’IA.

Effectuer un rechargement complet d’une page (en maintenant la touche Maj enfoncée tout en cliquant sur le bouton d’actualisation) permet désormais également d’effacer et de mettre à jour les favicons mis en cache pour cette page.

Des correctifs :

Correction d’un problème sur macOS où la fermeture d’une fenêtre de navigateur pouvait laisser une fenêtre invisible qui continuait de capter les clics de souris à l’emplacement qu’elle occupait précédemment.

Correction d’un problème sur Windows où une barre des tâches à masquage automatique n’apparaissait pas tant que la fenêtre de Firefox n’avait pas été réduite puis restaurée après le lancement.

Correction d’un problème où la barre des tâches de Windows s’affichait au-dessus d’une fenêtre « Image dans l’image » en plein écran.

Correction du problème où la barre latérale des onglets verticaux restait visible en mode plein écran. Elle se masque désormais en même temps que les barres d’outils et réapparaît lorsque le curseur se déplace vers le bord de l’écran.

Correction d’un problème d’échelle incorrecte des documents PDF dans l’aperçu avant impression lors de l’utilisation de l’option « Ajuster à la largeur de la page ».

Divers correctifs de sécurité.

Des changements :

La navigation dans les vidéos est désormais nettement plus rapide sur tous les systèmes d’exploitation, ce qui permet de se rendre plus rapidement à un moment précis de la vidéo.

Le texte sélectionné dans un PDF est désormais mis en surbrillance de la même manière que sur une page web, et la couleur de cette surbrillance respecte les paramètres du système d’exploitation, comme le mode de contraste élevé.

Par défaut, Firefox View n’apparaît plus dans la barre d’outils pour les nouveaux profils ni pour ceux qui ne l’ont pas utilisé récemment. Il reste toutefois possible de l’ouvrir via le menu « Lister tous les onglets » > « Voir tous les onglets » ou de le réajouter depuis le menu de personnalisation de la barre d’outils.

Où télécharger la version 154.0 de Firefox ?



La dernière version (154.0) de Firefox est disponible en téléchargement sur le site officiel et dans notre section Téléchargement.

Si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez simplement lancer la mise à jour du navigateur depuis le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».