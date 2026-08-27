C’est ce soir que Netflix diffusera la nouvelle bande annonce de GTA 6

Comme prévu, c’est ce soir que sera diffusée sur Netflix une bande annonce étendue de GTA 6. La vidéo est annoncée comme étant un « large aperçu » du jeu.

Comme prévu, c’est ce soir que sera diffusée sur Netflix une bande annonce étendue de GTA 6. La vidéo qui est annoncée comme étant un « large aperçu » du jeu arrive en pleine controverse pour Rockstar Games qui fait l’objet de nombreux leaks et de nombreux fuites ces derniers jours.

Il faut dire que les gamers sont tellement impatients de découvrir ce nouveau jeu que cela a donné des idées à des hackers qui se sont mis à « libéérer » des pans entiers du jeu.

C’est donc dans cette ambiance qu’une nouvelle bande annonce officielle est attendue ce soit sur Netflix à 21 heures. Le célèbre site de streaming aura l’exclusivité durant quelques heures seulement puisque demain dès 3 heures du matin la même vidéo sera disponible gratuitement sur la chaîne youtube de Rockstar Games.