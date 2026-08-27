Pour tout achat d’une GeForce RTX Series 50, la firme au caméléon offre en bundle le jeu Control Resonant. L’offre est valable jusqu’au 29 septembre 2026. Le jeu est à télécharger sur Steam.

Nouveau bundle NVIDIA : Control Resonant est offert lors de l’achat d’une GeForce RTX Series 50

Pour tout achat d’une GeForce RTX Series 50, la firme au caméléon offre en bundle le jeu Control Resonant. L’offre est valable jusqu’au 29 septembre 2026. Le jeu est à télécharger sur Steam.

Le bundle est offert lors de l’achat d’un PC Fixe ou d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 ou d’un PC Portable équipé d’un GPU pour PC Portable GeForce RTX 5090, d’un GPU pour PC Portable RTX 5080 ou d’un GPU pour PC Portable RTX 5070.

Plus d’informations sur le site de NVIDIA.