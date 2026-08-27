C’est officiel ! La prochaine conférence d’Apple aura lieu le 9 septembre 2026 à l’Apple Park de Cupertino. Cette nouvelle keynote qui tournera principalement autour de l’iPhone 18 sera diffusée en live sur le site d’Apple, sur Youtube ainsi que sur Apple TV.

La prochaine keynote Apple pour l’iPhone 18 est prévue le 9 septembre 2026

C’est officiel ! La prochaine conférence d’Apple aura lieu le 9 septembre 2026 à l’Apple Park de Cupertino. Cette nouvelle keynote qui tournera principalement autour de l’iPhone 18 sera diffusée en live sur le site d’Apple, sur Youtube ainsi que sur Apple TV.

A quoi s’attendre ?

Comme tous les ans, la firme de Cupertino devrait profiter de cet événement pour dévoiler sa prochaine gamme de smartphones, autrement dit l’iPhone 18. A noter que d’après les rumeurs, cette année Apple devrait présenter uniquement les iPhone 18 Pro et les iPhone 18 Pro Max afin de sz focaliser exclusivement sur les appareils haut de gamme de la marque.

A priori toujours selon les rumeurs : les iPhone 18, les iPhone 18e et les iPhone Air 2 devraient arriver au cours du printemps 2027.

Ce 9 septembre, en plus des iPhone 18 Pro et Pro Max, il y a de fortes chances pour qu’Apple présente aussi de nouvelles montres connectées : les Apple Watch Series 12 et les Apple Watch Ultra 4.

Rendez-vous le 9 septembre 2026 à 19 heures pour en savoir plus…