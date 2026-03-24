La WWDC26 se déroulera du 8 au 12 juin 2026

Apple vient d’officialiser les dates de la WWDC 26. Cette année sa célèbre conférence destinée aux développeurs aura lieu du lundi 8 juin au vendredi 12 juin 2026.

Le web en parle
par Sebastien 0

Apple vient d’officialiser les dates de la WWDC 26. Cette année sa célèbre conférence destinée aux développeurs aura lieu du lundi 8 juin au vendredi 12 juin 2026.

Comme tous les ans, la firme de Cupertino organisera une kyenote d’ouverture le 8 juin et celle-ci servira à présenter les nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation. A savoir : iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 et macOS 27.

Dans son communiqué de presse, Apple est plus qu’enthousiaste à l’approche de l’événement :

« La WWDC est l’un des moments les plus excitants pour Apple, car c’est l’occasion pour notre incroyable communauté mondiale de développeurs de se réunir pour une semaine électrisante qui célèbre la technologie, l’innovation et la collaboration », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs dans le monde d’Apple. « Nous sommes impatients de voir beaucoup d’entre vous en ligne et en personne pour ce qui est sûr d’être l’un de nos meilleurs événements de la WWDC. »

Rendez-vous dès le 8 juin pour découvrir les annonces qui auront lieu durant l’édition 2026 de la WWDC.

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Sebastien 20574 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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