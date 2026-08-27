NVIDIA lance les drivers GeForce 616.56 WHQL

La firrme NVIDIA a publié une nouvelle fournée des pilotes GeForce. Les nouveaux drivers portent le numéro de version 616.56 WHQL. Ils supportent de nouveaux jeux.

La firrme NVIDIA a publié une nouvelle fournée des pilotes GeForce. Les nouveaux drivers portent le numéro de version 616.56 WHQL. Ils supportent de nouveaux jeux : STAR WARS Zero Company, Resonance: A Plague Tale Legacy et Hell Let Loose: Vietnam. Les drivers corrigent aussi plusieurs bugs.

Quoi de neuf avec les drivers GeForce 616.56 WHQL ?

Support de nouveaux jeux

STAR WARS Zero Company

Resonance: A Plague Tale Legacy

Hell Let Loose: Vietnam.

Bug corrigés dans les jeux

DOOM: The Dark Ages et Indiana Jones and the Great Circle : la fréquence d’images peut dépasser la limite V-SYNC lorsque la génération d’images DLSS (version 3x ou supérieure) est activée [6061475]

Outer Worlds : un scintillement des textures peut survenir lors du jeu après la mise à jour vers les pilotes R595 et R610 [6238668]

Bug corrigés d’ordre général

Asus Armoury Crate : les profils de couleur GameVisual ne sont pas appliqués lors de l’utilisation des pilotes R590 [5860581]

Chief Architect : plantage du pilote 610.47 sur les cartes de la série GeForce RTX 4000 [6226227]

Claude Desktop : le pilote détecte à tort l’application comme une application 3D [6468260]

Résout un problème pouvant entraîner le plantage du pilote avec certaines applications DirectX 12 32 bits [5725350]

Tycho Tracker : impossible de créer des tampons OpenCL individuels supérieurs à 2 Go [6538978]

Les drivers GeForce 616.56 WHQL sont téléchargeables sur le site du fabricant.