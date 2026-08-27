NVIDIA lance les drivers GeForce 616.56 WHQL
La firrme NVIDIA a publié une nouvelle fournée des pilotes GeForce. Les nouveaux drivers portent le numéro de version 616.56 WHQL. Ils supportent de nouveaux jeux.
La firrme NVIDIA a publié une nouvelle fournée des pilotes GeForce. Les nouveaux drivers portent le numéro de version 616.56 WHQL. Ils supportent de nouveaux jeux : STAR WARS Zero Company, Resonance: A Plague Tale Legacy et Hell Let Loose: Vietnam. Les drivers corrigent aussi plusieurs bugs.
Quoi de neuf avec les drivers GeForce 616.56 WHQL ?
Support de nouveaux jeux
- STAR WARS Zero Company
- Resonance: A Plague Tale Legacy
- Hell Let Loose: Vietnam.
Bug corrigés dans les jeux
- DOOM: The Dark Ages et Indiana Jones and the Great Circle : la fréquence d’images peut dépasser la limite V-SYNC lorsque la génération d’images DLSS (version 3x ou supérieure) est activée [6061475]
- Outer Worlds : un scintillement des textures peut survenir lors du jeu après la mise à jour vers les pilotes R595 et R610 [6238668]
Bug corrigés d’ordre général
- Asus Armoury Crate : les profils de couleur GameVisual ne sont pas appliqués lors de l’utilisation des pilotes R590 [5860581]
- Chief Architect : plantage du pilote 610.47 sur les cartes de la série GeForce RTX 4000 [6226227]
- Claude Desktop : le pilote détecte à tort l’application comme une application 3D [6468260]
- Résout un problème pouvant entraîner le plantage du pilote avec certaines applications DirectX 12 32 bits [5725350]
- Tycho Tracker : impossible de créer des tampons OpenCL individuels supérieurs à 2 Go [6538978]
Les drivers GeForce 616.56 WHQL sont téléchargeables sur le site du fabricant.