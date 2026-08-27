NVIDIA lance les drivers GeForce 616.56 WHQL

La firrme NVIDIA a publié une nouvelle fournée des pilotes GeForce. Les nouveaux drivers portent le numéro de version 616.56 WHQL. Ils supportent de nouveaux jeux.

Cartes graphiques
par Sebastien 0

La firrme NVIDIA a publié une nouvelle fournée des pilotes GeForce. Les nouveaux drivers portent le numéro de version 616.56 WHQL. Ils supportent de nouveaux jeux : STAR WARS Zero Company, Resonance: A Plague Tale Legacy et Hell Let Loose: Vietnam. Les drivers corrigent aussi plusieurs bugs.

Quoi de neuf avec les drivers GeForce 616.56 WHQL ?

Support de nouveaux jeux

  • STAR WARS Zero Company
  • Resonance: A Plague Tale Legacy
  • Hell Let Loose: Vietnam.

Bug corrigés dans les jeux

  • DOOM: The Dark Ages et Indiana Jones and the Great Circle : la fréquence d’images peut dépasser la limite V-SYNC lorsque la génération d’images DLSS (version 3x ou supérieure) est activée [6061475]
  • Outer Worlds : un scintillement des textures peut survenir lors du jeu après la mise à jour vers les pilotes R595 et R610 [6238668]

Bug corrigés d’ordre général

  • Asus Armoury Crate : les profils de couleur GameVisual ne sont pas appliqués lors de l’utilisation des pilotes R590 [5860581]
  • Chief Architect : plantage du pilote 610.47 sur les cartes de la série GeForce RTX 4000 [6226227]
  • Claude Desktop : le pilote détecte à tort l’application comme une application 3D [6468260]
  • Résout un problème pouvant entraîner le plantage du pilote avec certaines applications DirectX 12 32 bits [5725350]
  • Tycho Tracker : impossible de créer des tampons OpenCL individuels supérieurs à 2 Go [6538978]

Les drivers GeForce 616.56 WHQL sont téléchargeables sur le site du fabricant.

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Sebastien 20747 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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