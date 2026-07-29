Les drivers Radeon Adrenalin 26.7.1 WHQL sont de sortie !

AMD a rendu publique la version 26.7.1 WHQL des drivers Radeon Adrenalin. Les pilotes prennent désormais en charge la nouvelle carte graphique AMD Radeon RX 9050

Cartes graphiques
par Sebastien 0

AMD a rendu publique la version 26.7.1 WHQL des drivers Radeon Adrenalin. Les pilotes prennent désormais en charge la nouvelle carte graphique AMD Radeon RX 9050 et ils supportent les jeux Gears of War: E-Day (Open Beta Early Access) et Out of Control Evolution. Les drivers contiennent aussi plusieurs correctifs.

Nouvelle carte graphique supportée

  • AMD Radeon RX 9050

Nouveaux jeux pris en charge

  • Gears of War: E-Day (Open Beta Early Accessà
  • Out of Control Evolution

Problèmes résolus

  • Un scintillement des modèles ou un échec de rendu peuvent être observés dans Maxon Cinema 4D et Blender avec les cartes graphiques de la série Radeon RX 7000 et supérieures.
  • Des plantages intermittents de l’application peuvent survenir avec certains modèles lors de l’utilisation de Blender sur des cartes graphiques de la série Radeon RX 7000 et supérieures.
  • L’icône d’indication de direction peut ne pas s’afficher correctement lors d’une partie de Fortnite sur des cartes graphiques de la série Radeon RX 7000 et supérieures.
  • Des plantages intermittents de l’application peuvent survenir dans certains jeux lorsque l’upscaling AMD FSR 4.1 est activé sur des systèmes Windows® 10 équipés de cartes graphiques de la série Radeon RX 7000.
  • L’upscaling AMD FSR et la génération d’images AMD FSR peuvent apparaître comme inactifs dans AMD Software : Adrenalin Edition lors d’une partie de Battlefield 6, même lorsqu’ils sont activés sur des cartes graphiques de la série Radeon RX 9000.

Pour informatio, les drivers AMD Adrenalin 26.7.1 sont téléchargeables sur le site du fabricant. 

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Sebastien 20719 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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