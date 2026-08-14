Le jeu Deponia est gratuit sur Steam pendant quelques jours

Bonne nouvelle : le jeu Deponia est offert sur Steam actuellement. Vous pouvez le télécharger gratuitement ou l’ajouter gratis à votre bibliothèque de jeux jusqu’au jeudi 20 août à 10 heures. Voilà le lien de téléchargement.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Bonne nouvelle : le jeu Deponia est offert sur Steam actuellement. Vous pouvez le télécharger gratuitement ou l’ajouter gratis à votre bibliothèque de jeux jusqu’au jeudi 20 août à 10 heures. Voilà le lien de téléchargement.

Deponia est loin d’être la destination idéale pour des vacances de rêve… Elle sert de vide-ordure aux riches habitants des planètes alentour et les déchets s’y entassent à perte de vue ! Mais les habitants ne sont pas tous résignés. Rufus, par exemple, en a ras le bol. Rien ne lui tient plus à cœur que de pouvoir, un jour, quitter son village natal. Chaque jour, il tente désespérément de fuir ce trou perdu.

Son destin bascule lorsque Goal, une jeune et mystérieuse demoiselle lui tombe (littéralement) dans les bras. Rufus voit en elle une occasion unique de sortir de sa vie de misère: il va ramener Goal dans son monde, Elysium, où tout un chacun vit dans le luxe et sans soucis.

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Sebastien 20732 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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