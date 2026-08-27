Un achat de prévu ? Ca tombe bien CDiscount vous offre 15€ de réduction

Si vous avez prévu de faire un achat sur CDiscount, sachez que l’enseigne vous offre en ce moment 15€ de réduction. La remise est valable pour toute commande d’au moins 129€ d’achats

Si vous avez prévu de faire un achat sur CDiscount, sachez que l’enseigne vous offre en ce moment 15€ de réduction. La remise est valable pour toute commande d’au moins 129€ d’achats, et quel que soit le type de produit commandé : matériel informatique, électro ménager, vêtement, ou autres…

Comme stipulé dans les conditions de l’offre (voir le PDF), cette promotion est valable « sur tous les produits commercialisés sur le site CDiscount (y compris le MarketPlace), à l’exception des produits listés à l’article VIII du règlement, des livres, du développement photo, des abonnements, des produits en précommande, des produits dématérialisés, des cartes cadeau, des dons paniers, des offres partenaires ».

Pour profiter de cette réduction il suffit d’indiquer le code promo 15DES129 au moment de passer commande.