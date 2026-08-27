Un achat de prévu ? Ca tombe bien CDiscount vous offre 15€ de réduction

Si vous avez prévu de faire un achat sur CDiscount, sachez que l’enseigne vous offre en ce moment 15€ de réduction. La remise est valable pour toute commande d’au moins 129€ d’achats

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par Sebastien 0

Si vous avez prévu de faire un achat sur CDiscount, sachez que l’enseigne vous offre en ce moment 15€ de réduction. La remise est valable pour toute commande d’au moins 129€ d’achats, et quel que soit le type de produit commandé : matériel informatique, électro ménager, vêtement, ou autres… 

Comme stipulé dans les conditions de l’offre (voir le PDF),  cette promotion est valable « sur tous les produits commercialisés sur le site CDiscount  (y compris le MarketPlace), à l’exception des produits listés à l’article VIII du règlement, des livres, du développement photo, des abonnements, des produits en précommande, des produits dématérialisés, des cartes cadeau, des dons paniers, des offres partenaires ».

Pour profiter de cette réduction il suffit d’indiquer le code promo 15DES129 au moment de passer commande.

  • 15€ de remise sur CDiscount dès 129€ d’achats avec le code 15DES129

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Sebastien 20747 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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