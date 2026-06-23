Prime Day : Amazon casse le prix des produits Apple

Plusieurs produits Apple sont en promotion durant le Prime Day. Pour bon nombre de clients et de fans de la marque c’est le moment idéal pour s’équiper à moindre frais.

Plusieurs produits Apple sont en promotion durant le Prime Day. Pour bon nombre de clients et de fans de la marque c’est le moment idéal pour s’équiper à moindre frais. On peut notamment trouver un Apple iPad 11 128 Go, un iPhone 16e, des AirTags 2, des AirPods ainsi qu’un MacBook Air M4.

Apple MacBook Air M4 15 pouces

Le Macbook Air M4 de 15 pouces s’affiche à seulement 999€ sur Amazon.fr durant le Prime Day. C’est un très bon prix pour cette machine qui coûte 1199€ sur le site d’Apple). Pour la petite histoire, sachez que l’ordinateur embarque une puce M4 compatible Apple Intelligence, un écran Liquid Retina de 15,3 pouces, 16 Go de mémoire et un SSD de 256 Go.

Apple iPad 11 128 Go

La tablette Apple iPad 11 de 128 Go coûte seulement 349€ sur Amazon.fr. Doté d’une puce A16 et d’un écran Liquid Retina de 11 pouces, la tablette est déclinée en plusieurs coloris (argent, bleu, jaune et rose) proposés plus ou moins à des tarifs similaires. Une version 256 Go est également présente à 499€ ee une version 512 Gos’affiche à 694€

Apple iPhone 16e

L’iPhone 16e de 128 Go est disponible au prix de 599€ sur Amazon.fr à l’occasion du Prim Day. Les coloris blanc et noir sont au même prix. Pour information, l’iPhone 16e est équipé d’une puce A18 (6 coeurs CPU, 4 coeurs GPU et 16 coeurs Neural Engine) et embarque 8 Go de mémoire vive pour supporter Apple Intelligence. Son écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces supporte une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp.

Apple AirPods 4

Les écouteurs d’Apple sont aussi à prix réduits durant le Prime Day d’Amazon. Les écouteurs sans fil Apple AirPods 4 avec réduction de bruit valent actuellement 141€ sur Amazon.fr tandis que leurs équivalents sans réduction de bruit s’affichent à 94,05€.

Apple Air Tag 2

Les Apple AirTag 2 sont bradés à partir de 21,99€ pièce contre 39€ sur le site Apple.

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