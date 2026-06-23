Prime Day : Amazon brade les disques durs portables de Seagate

Durant le Prime Day d’Amazon, il est possible de se procurer les disques durs portables Seagate édition spéciale Amazon à bon prix.

Bons Plans
par Sebastien 0
Open laptop on a white desk with a wireless mouse, an external hard drive, and a stack of colorful notebooks to the right.

Durant le Prime Day d’Amazon, il est possible de se procurer les disques durs portables Seagate édition spéciale Amazon à bon prix. En effet, le cybermarchand casse le prix des différentes capacités de stockage.

Le modèle 1 To se négocie à seulement 75,99€, le modèle 2 To coûte 107,99€ tandis que la version 4 To vaut 129,99€ et le disque dur de 5 To s’affiche à 154,99€.

Pour inormation, le Seagate édition spéciale Amazon est un disque dur à la fois portable et compact qui peut facilement être transporté en déplacement ou en voyage. Il mesure 117 mm de long sur 80 mm de large et 20 mm d’épaisseur et pèse 260 grammes. Vu sa taille il peut faciilemnet être rangé dans une poche, dans un sac ou dans une valise.

A l’intérieur de ce disque dur portable USB 3., Seagate a logé un disque dur de 2,5 pouces qui fonctionne à 5.400 tours par minute.

A noter que le HDD est couvert par une garantie de deux ans et il bénéficie de deux ans d’accès au service de récupération de données Seagate Data Rescue , ce qui peut être utile et pratique en cas de défaillance matérielle ou de perte de données.

Black external hard drive with a small LED indicator at the top-left and a logo in the bottom-right. Prime Day : Amazon brade les disques durs portables Seagate

 

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Sebastien 20685 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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