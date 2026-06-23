Durant le Prime Day d’Amazon, il est possible de se procurer les disques durs portables Seagate édition spéciale Amazon à bon prix.

Durant le Prime Day d’Amazon, il est possible de se procurer les disques durs portables Seagate édition spéciale Amazon à bon prix. En effet, le cybermarchand casse le prix des différentes capacités de stockage.

Le modèle 1 To se négocie à seulement 75,99€, le modèle 2 To coûte 107,99€ tandis que la version 4 To vaut 129,99€ et le disque dur de 5 To s’affiche à 154,99€.

Pour inormation, le Seagate édition spéciale Amazon est un disque dur à la fois portable et compact qui peut facilement être transporté en déplacement ou en voyage. Il mesure 117 mm de long sur 80 mm de large et 20 mm d’épaisseur et pèse 260 grammes. Vu sa taille il peut faciilemnet être rangé dans une poche, dans un sac ou dans une valise.

A l’intérieur de ce disque dur portable USB 3., Seagate a logé un disque dur de 2,5 pouces qui fonctionne à 5.400 tours par minute.

A noter que le HDD est couvert par une garantie de deux ans et il bénéficie de deux ans d’accès au service de récupération de données Seagate Data Rescue , ce qui peut être utile et pratique en cas de défaillance matérielle ou de perte de données.

Voir les autres offres dégotées lors du Prime Day