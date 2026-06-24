Durant le Prime Day d’Amazon, les s appareils connectés Netatmo sont vendus à prix cassés sur Amazon.fr.

Prime Day : les appareils connectés de Netatmo sont à prix réduits

Durant le Prime Day d’Amazon, les s appareils connectés Netatmo sont vendus à prix cassés sur Amazon.fr. Il est possible d’acquérir pendant cette période promotionnelle le thermostat connecté de Netatmo ou encore les têtes thermostatiques à des prix défiant toute concurrence. A noter que d’autres accessoires du constructeur sont également à petits prix, comme par exemple sa caméra d’intérieur, ses détecteurs d’ouverture, sa serrure intelligente, ou encore ses produits météo.

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des produits en promotion pour le Prime Day :

Thermostat Netatmo

Le thermostat connecté Netatmo est un produit intelligent qui permet de régler le chauffage et la température de son habitation lorsque l’on est chez soi ou lorsque l’on est absent. Il est possible de créer plusieurs planning de chauffe en fonction des saisons. Le thermostat est pilotable à distance grâce à l’application mobile disponible sur smartphones et tablettes.

– le thermostat Netatmo à 99,98€ sur Amazon.fr

– la tête thermostatique Netatmo à 49,34€ sur Amazon.fr

– le pack de 4 têtes thermostatiques Netatmo à 199,99€ sur Amazon.fr

– la commande intelligente de climatiseur Netatmo à 75,97€ sur Amazon.fr

Caméras Netatmo et accessoires de sécurité

Netatmo dispose dans son catalogue de plusieurs produits de sécurité : des caméras, des détecteurs d’ouverture, une sirène et une serrure intelligente.

– la caméra intérieure Netatmo à 139,99€ sur Amazon.fr

– les détecteurs d’ouverture Netatmo à 44,99€ sur Amazon.fr

– la sirène intérieure Netatmo à 49€ sur Amazon.fr

– la serrure intelligente Netato Smart Doorlock à 299,99€ sur Amazon.fr

Station météo Netatmo et accessoires

La station météo de Netatmo ainsi que plusieurs accessoires additionnels en promo durant le Prime Day .

– la station météo Netatmo à 99,99€ sur Amazon.fr

– le module additionnel intérieur à 45,99€ sur Amazon.fr

– le pluviomètre Netatmo à 49,99€ sur Amazon.fr

– l’anémomètre Netatmo à 57,99€ sur Amazon.fr

– le détecteur de fumée Netatmo à 69,99€ sur Amazon.fr

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