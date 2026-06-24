Prime Day : les appareils connectés de Netatmo sont à prix réduits

Durant le Prime Day d’Amazon, les s appareils connectés Netatmo sont vendus à prix cassés sur Amazon.fr.

Bons Plans
par Sebastien 0

Durant le Prime Day d’Amazon, les s appareils connectés Netatmo sont vendus à prix cassés sur Amazon.fr. Il est possible d’acquérir pendant cette période promotionnelle le thermostat connecté de Netatmo ou encore les têtes thermostatiques à des prix défiant toute concurrence. A noter que d’autres accessoires du constructeur sont également à petits prix, comme par exemple sa caméra d’intérieur, ses détecteurs d’ouverture, sa serrure intelligente, ou encore ses produits météo.

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des produits en promotion pour le Prime Day :

Thermostat Netatmo

Le thermostat connecté Netatmo est un produit intelligent qui permet de régler le chauffage et la température de son habitation lorsque l’on est chez soi ou lorsque l’on est absent. Il est possible de créer plusieurs planning de chauffe en fonction des saisons. Le thermostat est pilotable à distance grâce à l’application mobile disponible sur smartphones et tablettes.

– le thermostat Netatmo à 99,98€ sur Amazon.fr
– la tête thermostatique Netatmo à 49,34€ sur Amazon.fr
– le pack de 4 têtes thermostatiques Netatmo à 199,99€ sur Amazon.fr
– la commande intelligente de climatiseur Netatmo à 75,97€ sur Amazon.fr

Caméras Netatmo et accessoires de sécurité

Netatmo dispose dans son catalogue de plusieurs produits de sécurité : des caméras, des détecteurs d’ouverture, une sirène et une serrure intelligente. 

– la caméra intérieure Netatmo à 139,99€ sur Amazon.fr
– les détecteurs d’ouverture Netatmo à 44,99€ sur Amazon.fr
– la sirène intérieure Netatmo à 49€ sur Amazon.fr
– la serrure intelligente Netato Smart Doorlock à 299,99€ sur Amazon.fr

Station météo Netatmo et accessoires

La station météo de Netatmo ainsi que plusieurs accessoires additionnels en promo durant le Prime Day .

– la station météo Netatmo à 99,99€ sur Amazon.fr
– le module additionnel intérieur à 45,99€ sur Amazon.fr
– le pluviomètre Netatmo à 49,99€ sur Amazon.fr
– l’anémomètre Netatmo à 57,99€ sur Amazon.fr
– le détecteur de fumée Netatmo à 69,99€ sur Amazon.fr

 

Voir toutes les offres du Prime Day sur Bhmag

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20689 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger CCleaner 7.8.1414.0

Sebastien

Télécharger GPU-Z 2.70.0

Télécharger Thunderbird 152.0 pour Windows 64-bit

Télécharger Google Chrome 149.0.7827.156

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Prime Day : les appareils connectés de Netatmo sont à…

Sebastien

Plusieurs NAS UGREEN sont à prix réduits lors du Prime Day

Prime Day : Amazon casse le prix des produits Apple (MacBook, iPad,…

Prime Day : Amazon brade les disques durs portables de Seagate

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger CCleaner 7.8.1414.0

Sebastien

Télécharger GPU-Z 2.70.0

Télécharger Thunderbird 152.0 pour Windows 64-bit

Télécharger Google Chrome 149.0.7827.156

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Prime Day : les appareils connectés de Netatmo sont à…

Sebastien

Plusieurs NAS UGREEN sont à prix réduits lors du Prime Day

Prime Day : Amazon casse le prix des produits Apple (MacBook, iPad,…

Prime Day : Amazon brade les disques durs portables de Seagate