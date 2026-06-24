Pour les soldes, Rakuten vous offre 5€ ou 30€ de remise aujourd’hui
Ce mercredi 24 juin 2026, le site Rakuten propose deux nouveaux codes promos pour le lancement des soldes d’été.
Ce mercredi 24 juin 2026, le site Rakuten propose deux nouveaux codes promos pour le lancement des soldes d’été. La plateforme vous offrre 5€ de réduction sur toutes les commandes d’au moins 39€ d’achats et 30€ de remise sur les commandes d’au moins 299€.
Pour profiter de cette offr, il suffit de mentionner le code promo RAKUTEN5 ou RAKUTEN30 au moment de valider son panier.
- 5€ de remise dès 39€ d’achats avec le code RAKUTEN5
- 30€ de remise dès 299€ d’achats avec le code RAKUTEN30
Attention : les coupons sont valables uniquement aujourd’hui jusqu’à minuit.