Pour les soldes, Rakuten vous offre 5€ ou 30€ de remise aujourd’hui

Ce mercredi 24 juin 2026, le site Rakuten propose deux nouveaux codes promos pour le lancement des soldes d’été.

Bons Plans
par Sebastien 0
Two white rounded promo cards on a light peach gradient; left card offers 5€ off from 39€ with code RAKUTEN5, right card offers 30€ off from 299€ with code RAKUTEN30

Ce mercredi 24 juin 2026, le site Rakuten propose deux nouveaux codes promos pour le lancement des soldes d’été. La plateforme vous offrre 5€ de réduction sur toutes les commandes d’au moins 39€ d’achats et 30€ de remise sur les commandes d’au moins 299€.

Pour profiter de cette offr, il suffit de mentionner le code promo RAKUTEN5 ou RAKUTEN30 au moment de valider son panier.

Attention : les coupons sont valables uniquement aujourd’hui jusqu’à minuit.

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Sebastien 20690 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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