Ce mercredi 24 juin 2026, le site Rakuten propose deux nouveaux codes promos pour le lancement des soldes d’été.

Pour les soldes, Rakuten vous offre 5€ ou 30€ de remise aujourd’hui

Ce mercredi 24 juin 2026, le site Rakuten propose deux nouveaux codes promos pour le lancement des soldes d’été. La plateforme vous offrre 5€ de réduction sur toutes les commandes d’au moins 39€ d’achats et 30€ de remise sur les commandes d’au moins 299€.

Pour profiter de cette offr, il suffit de mentionner le code promo RAKUTEN5 ou RAKUTEN30 au moment de valider son panier.

Attention : les coupons sont valables uniquement aujourd’hui jusqu’à minuit.