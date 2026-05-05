Drivers GeForce en version 596.36 WHQL

Si vous possédez une carte graphique GeForce, sachez que depuis quelques jours les drivers NVIDIA GeForce sont disponibles en version 596.36 WHQL.

Cartes graphiques
par Sebastien 0

Si vous possédez une carte graphique GeForce, sachez que depuis quelques jours les drivers NVIDIA GeForce sont disponibles en version 596.36 WHQL. Les pilotes  sont optimisés pour le jeu Conan Exiles Enhanced. Ils supportent aussi  la nouvelle puce graphique GeForce RTX 5070 12 Go destinée aux PC portables.

Les drivers GeForce 596.36 WHQL apportent aussi plusieurs correctifs dans les jeux :

  • God of War : Ragnarok : Certaines textures pouvaient clignoter en blanc par intermittence pendant le jeu. [5856704]
  • Assassin’s Creed Shadows : Clignotement sur les vêtements des personnages. [5987951]
  • The Crew Motorfest : Clignotement de l’herbe et de la végétation. [5950261]

Et même des correctifs de bugs plus généraux :

  • Artefacts pixellisés lors de la lecture de contenu H.264 avec DXVA 2.0. [6058551]
  • Blender 5.0.1 EEVEE : Les nœuds non-shader connectés à la sortie du matériau s’affichent en noir (valeur nulle). [5965763]

Ces nouveaux drivers sont téléchargeables directement sur le site du constructeur.

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Sebastien 20628 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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