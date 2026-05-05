Drivers GeForce en version 596.36 WHQL

Si vous possédez une carte graphique GeForce, sachez que depuis quelques jours les drivers NVIDIA GeForce sont disponibles en version 596.36 WHQL.

Si vous possédez une carte graphique GeForce, sachez que depuis quelques jours les drivers NVIDIA GeForce sont disponibles en version 596.36 WHQL. Les pilotes sont optimisés pour le jeu Conan Exiles Enhanced. Ils supportent aussi la nouvelle puce graphique GeForce RTX 5070 12 Go destinée aux PC portables.

Les drivers GeForce 596.36 WHQL apportent aussi plusieurs correctifs dans les jeux :

God of War : Ragnarok : Certaines textures pouvaient clignoter en blanc par intermittence pendant le jeu. [5856704]

Assassin’s Creed Shadows : Clignotement sur les vêtements des personnages. [5987951]

The Crew Motorfest : Clignotement de l’herbe et de la végétation. [5950261]

Et même des correctifs de bugs plus généraux :

Artefacts pixellisés lors de la lecture de contenu H.264 avec DXVA 2.0. [6058551]

Blender 5.0.1 EEVEE : Les nœuds non-shader connectés à la sortie du matériau s’affichent en noir (valeur nulle). [5965763]

Ces nouveaux drivers sont téléchargeables directement sur le site du constructeur.