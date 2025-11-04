Toshiba S300 AI : disque dur spécialisé en surveillance AI

Toshiba lance une nouvelle gamme de disques durs spécialisée dans la vidéo surveillance basée sur l’intelligence artificielle. Cette nouvelle gamme baptisée S300 AI est disponible en différentes capacités de stockage allant de 8 To à 24 To.

D’après le fabricant, les disques durs le S300 AI « prennent en charge l’enregistrement et la conservation continus à grande échelle pour les serveurs et le stockage d’analyse vidéo IA, les systèmes de stockage centralisés de données de surveillance, les infrastructures d’archivage et de récupération vidéo, ainsi que les configurations RAID multi-baies. Cette combinaison d’évolutivité, de vitesse et d’endurance en fait une solution efficace pour le stockage et le traitement de vastes volumes de données analytiques et de vidéo générées par les systèmes de surveillance IA. »

Les disques durs S300 AI sont des modèles au format 3,5 pouces tout ce qu’il y a de plus traditionnel. Ils exploitent une interface SATA III à 6 Gbps. Les disques durs embarquent 512 Mo de mémoire cache. Ils fonctionnent à la vitesse de 7.200 tours par minute et offrent des débits de 281 Mo/s. Ils exploitent la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording).

Le constructeur indique que les S300 AI offrent une endurance de 550 TBW et un MTTF de 2 millions d’heures. Ils sont couverts par une garantie de cinq ans.

Les S300 AI sont tout spécialement prévus pour la vidéo surveillance basée sur l’intelligence artificielle. Ils supportent jusqu’à 64 caméras en simultanée et jusqu’à 32 flux IA.

« Le marché de la surveillance évolue rapidement, l’analyse par l’IA imposant de nouvelles exigences en matière de performances, de capacité et de fiabilité de stockage », a déclaré Larry Martinez-Palomo, Vice President de la division stockage de Toshiba Electronics Europe. « Avec le S300 AI, Toshiba continue d’élargir et d’adapter sa gamme de disques durs pour répondre à ces exigences, offrant des capacités supérieures, des performances améliorées et une durabilité de niveau professionnel, spécialement conçues pour les charges de travail IA. »

Le S300 AI sera disponible dès ce mois-ci en deux capacités : 8 To et 10 To. Et les modèles de 14 To, 16 To, 18 To, 20 To, 22 To et 24 To arriveront en début d’année prochaine.