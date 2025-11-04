Toshiba sort le S300 AI : un disque dur spécialisé en vidéo surveillance AI

Toshiba lance une nouvelle gamme de disques durs spécialisée dans la vidéo surveillance basée sur l’intelligence artificielle

Disques durs
par Sebastien
0

Toshiba lance une nouvelle gamme de disques durs spécialisée dans la vidéo surveillance basée sur l’intelligence artificielle. Cette nouvelle gamme baptisée S300 AI est disponible en différentes capacités de stockage allant de 8 To à 24 To.

D’après le fabricant, les disques durs le S300 AI « prennent en charge l’enregistrement et la conservation continus à grande échelle pour les serveurs et le stockage d’analyse vidéo IA, les systèmes de stockage centralisés de données de surveillance, les infrastructures d’archivage et de récupération vidéo, ainsi que les configurations RAID multi-baies. Cette combinaison d’évolutivité, de vitesse et d’endurance en fait une solution efficace pour le stockage et le traitement de vastes volumes de données analytiques et de vidéo générées par les systèmes de surveillance IA. »

Les disques durs S300 AI sont des modèles au format 3,5 pouces tout ce qu’il y a de plus traditionnel. Ils exploitent une interface SATA III à 6 Gbps. Les disques durs embarquent 512 Mo de mémoire cache. Ils fonctionnent à la vitesse de 7.200 tours par minute et offrent des débits de 281 Mo/s. Ils exploitent la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording).

Toshiba S300 AI : disque dur spécialisé en surveillance AI

Le constructeur indique que les S300 AI offrent une endurance de 550 TBW et un MTTF de 2 millions d’heures. Ils sont couverts par une garantie de cinq ans.

Les S300 AI sont tout spécialement prévus pour la vidéo surveillance basée sur l’intelligence artificielle. Ils supportent jusqu’à 64 caméras en simultanée et jusqu’à 32 flux IA.

« Le marché de la surveillance évolue rapidement, l’analyse par l’IA imposant de nouvelles exigences en matière de performances, de capacité et de fiabilité de stockage », a déclaré Larry Martinez-Palomo, Vice President de la division stockage de Toshiba Electronics Europe. « Avec le S300 AI, Toshiba continue d’élargir et d’adapter sa gamme de disques durs pour répondre à ces exigences, offrant des capacités supérieures, des performances améliorées et une durabilité de niveau professionnel, spécialement conçues pour les charges de travail IA. »

Le S300 AI sera disponible dès ce mois-ci  en deux capacités : 8 To et 10 To. Et les modèles de 14 To, 16 To, 18 To, 20 To, 22 To et 24 To arriveront en début d’année prochaine.

Sebastien 20322 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Opera One 123.0.5669.23

Sebastien

Gom Media Player 2.3.113.5383

Google Chrome 142.0.7444.60

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : plusieurs mini pc à prix cassés durant les…

Sebastien

Bon Plan : le mini pc Firebat T2 (Intel N150) est bradé à 114€ livré

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€ et Windows 11 à…

Pour 100 balles t’as plus rien ? Et bien si… ce mini pc…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Opera One 123.0.5669.23

Sebastien

Gom Media Player 2.3.113.5383

Google Chrome 142.0.7444.60

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Bon Plan : plusieurs mini pc à prix cassés durant les…

Sebastien

Bon Plan : le mini pc Firebat T2 (Intel N150) est bradé à 114€ livré

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€ et Windows 11 à…

Pour 100 balles t’as plus rien ? Et bien si… ce mini pc…