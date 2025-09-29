SanDisk lance des micro SDXC certifiées ASUS ROG Xbox Ally X

SanDisk profite de l’arrivée des consoles ASUS ROG Xbox Ally X et Xbox Ally en précommande pour lancer des cartes mémoires certifiées pour ces machines

Cartes mémoires
par Sebastien
SanDisk profite de l’arrivée des consoles ASUS ROG Xbox Ally X et Xbox Ally en précommande pour lancer des cartes mémoires certifiées pour ces machines. Il s’agit de cartes mémoires au format micro SDXC qui ont reçu l’aval de Microsoft et d’ASUS pour fonctionner sur ces consoles PC.

Les cartes mémoires sont des modèles UHS-I qui répondent à la norme. Elles offrent une capacité de stockage de 512 Go, 1 To ou 2 To suivant les modèles. Du côté des performances, les nouvelles cartes de SanDisk offrent des débits de 200 Mo/s en lecture et de 140 Mo/s en écriture.

Sur le site de SanDisk, les cartes de 512 Go,, 1 To et 2 To s’affichent à respectivement 94,99€, 179,99€ et 349,99€, ce qui est tout de même assez cher pour des cartes mémoires micro SDXC.

SanDisk lance des micro SDXC certifiées ASUS ROG Xbox Ally X

Sebastien 20250 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

