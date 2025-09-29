Un SSD M.2. certifié ASUS ROG Xbox Ally X chez SanDisk

En plus de proposer des micro SDXC tout spécialement prévues pour la prochaine console d’ASUS et Microsoft, la firme SanDisk vient également de dévoiler un SSD M.2. certifié

Disques SSD
par Sebastien
En plus de proposer des micro SDXC tout spécialement prévues pour la prochaine console d’ASUS et Microsoft, la firme SanDisk vient également de dévoiler un SSD M.2. certifié pour les consoles ASUS ROG Xbox Ally X.

Le SSD porte le nom de WD Black SN7100X.  C’est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x et qui tire partie d’une mémoire NAND Flash 3D TLC. 

Le WD Black SN7100X : un nouveau SSD ?  Pas vraiment… En effet, le SN7100X s’appuie sur le SN7100 qui a été lancé en décembre 2024 par SanDisk. Il en reprend d’ailleurs l’ensemble des caractéristiques techniques.On peut imaginer que le « X » de SN7100X signifie certainement « Xbox ».

Un SSD M.2. certifié ASUS ROG Xbox Ally X chez SanDisk

A noter que le SN7100X existe uniquement en deux capacités (contre trois pour le SN7100) : 2 To et 4 To. Ses débits peuvent atteindre jusqu’à 7.250 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.900 Mo/s en écriture.

  • SN7100X 2 To : 7.250 Mo/s en lecture, 6.900 Mo/s en écriture (1000K/1400K iOPS)
  • SN7100X 4 To : 7000 Mo/s en lecture, 6.700 Mo/s en écriture (900K/1350K iOPS)

Les WD Black SN7100X de 2 To et 4 To offrent respectivement une endurance de 1200 TBW et 2400 TBW. Couverts par une garantie de cinq ans, ils coûtent 149,99€ en version 2 To et 284,99€ en version 4 To.

Source Western Digital
