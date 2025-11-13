Trois jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store !

Cette semaine, trois jeux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store : ScourgeBringer, Songs of Silence et Zero Hour. Vous pouvez les télécharger gratuitement jusqu’au 20 novembre 2025.

ScourgeBringer est un jeu de plateformes de type roguelite qui allie des mouvements fluides à un rythme effréné. Aidez Kyhra à explorer l’inconnu et taillader sa route à travers les anciennes machines qui gardent les secrets de son passé et peut-être la rédemption de toute l’h…

Commandez vos armées, rebatissez des royaumes déchus et accédez à la grandeur dans Songs of Silence ! Embarquez pour un voyage épique dans ce monde fantastique infusé d’Art nouveau, où des batailles féroces ponctuent une histoire captivante.

Zero Hour est un FPS tactique multijoueur en ligne par équipe se déroulant dans divers lieux fictifs inspirés du Bangladesh, avec une gestion des ressources et une échelle réalistes. Il offre une expérience de combat rapproché immersive et réaliste.