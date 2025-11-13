Trois jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store !

Cette semaine, trois jeux jeux sont offerts sur l'Epic Games Store : ScourgeBringer, Songs of Silence et Zero Hour. Vous pouvez les télécharger gratuitement jusqu'au 20 novembre 2025.

Cette semaine, trois jeux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store : ScourgeBringer, Songs of Silence et Zero Hour. Vous pouvez les télécharger gratuitement jusqu’au 20 novembre 2025.

ScourgeBringer

ScourgeBringer est un jeu de plateformes de type roguelite qui allie des mouvements fluides à un rythme effréné. Aidez Kyhra à explorer l’inconnu et taillader sa route à travers les anciennes machines qui gardent les secrets de son passé et peut-être la rédemption de toute l’h…

Songs of Silence

Commandez vos armées, rebatissez des royaumes déchus et accédez à la grandeur dans Songs of Silence ! Embarquez pour un voyage épique dans ce monde fantastique infusé d’Art nouveau, où des batailles féroces ponctuent une histoire captivante.

Zero Hour

Zero Hour est un FPS tactique multijoueur en ligne par équipe se déroulant dans divers lieux fictifs inspirés du Bangladesh, avec une gestion des ressources et une échelle réalistes. Il offre une expérience de combat rapproché immersive et réaliste.

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

