Les drivers Radeon Adrenalin 25.9.2 WHQL supportent la Radeon RX 7700

Les drivers Radeon Adrenalin débarquent aujourd’hui en version 25.9.2 WHQL. Ils supportent la nouvelle carte graphique Radeon RX 7700.

par Sebastien
Les drivers Radeon Adrenalin débarquent aujourd’hui en version 25.9.2 WHQL. Ils supportent la nouvelle carte graphique Radeon RX 7700 qui vient être lancée par AMD et sont optimisés pour le jeu Dying Light: The Beast qui vient tout juste de sortir, lui aussi. Des bugs ont également été corrigés.

Nouvelle carte graphique supportée

  • AMD Radeon RX 7700

Nouveaux jeux supportés

  • Dying Light: The Beast

Bugs corrigés et améliorations

  • Des problèmes de corruption peuvent survenir lors de l’utilisation de jeux basés sur le moteur Godot avec Vulkan.

  • Des plantages intermittents de l’application peuvent être observés lors de l’utilisation de Cronos: The New Dawn avec le Ray Tracing activé sur les cartes graphiques Radeon RX 9070.

  • Des échecs de lancement peuvent être observés lors de l’utilisation du pilote Oasis avec des casques Windows Mixed Reality.

Le changelog complet des Radeon Adrenalin 25.9.2 WHQL est dispo sur cette page, les liens de téléchargement aussi.

