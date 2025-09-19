Les drivers Radeon Adrenalin débarquent aujourd’hui en version 25.9.2 WHQL. Ils supportent la nouvelle carte graphique Radeon RX 7700.

Les drivers Radeon Adrenalin débarquent aujourd’hui en version 25.9.2 WHQL. Ils supportent la nouvelle carte graphique Radeon RX 7700 qui vient être lancée par AMD et sont optimisés pour le jeu Dying Light: The Beast qui vient tout juste de sortir, lui aussi. Des bugs ont également été corrigés.

Nouvelle carte graphique supportée

AMD Radeon RX 7700

Nouveaux jeux supportés

Dying Light: The Beast

Bugs corrigés et améliorations

Des problèmes de corruption peuvent survenir lors de l’utilisation de jeux basés sur le moteur Godot avec Vulkan.

Des plantages intermittents de l’application peuvent être observés lors de l’utilisation de Cronos: The New Dawn avec le Ray Tracing activé sur les cartes graphiques Radeon RX 9070.

Des échecs de lancement peuvent être observés lors de l’utilisation du pilote Oasis avec des casques Windows Mixed Reality.

Le changelog complet des Radeon Adrenalin 25.9.2 WHQL est dispo sur cette page, les liens de téléchargement aussi.