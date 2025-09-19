Deux jeux offerts sur l’Epic Games Store : Project Winter et Samorost 2

Une fois encore, deux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store : Project Winter et Samorost 2. Vous pouvez les récupérer respectivement ici et là.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

Une fois encore, deux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store : Project Winter et Samorost 2. Vous pouvez les récupérer respectivement ici et là.

Project Winter

Dans Project Winter, la survie n’est que le début. Collaborez avec vos amis pour échapper à la nature glacée, mais ne vous laissez pas aller. Des traîtres rôdent parmi vous, prêts à mentir, à saboter et à monter même vos amis les plus proches les uns contre les autres. À qui ferez-vous confiance ?

Samorost 2

Samorost 2, c’est l’histoire surréaliste d’un gnome de l’espace dont le chien se fait enlever par des extraterrestres facétieux. Partez pour une brève expédition au secours de votre ami quadrupède, croisez d’étranges étrangers et détendez-vous avec les sonorités apaisantes de la bande-son signée Tomáš Dvořák alias Floex.

Sebastien 20227 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.186

Sebastien

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Opera One 122.0.5643.24

Firefox 143.0 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Sebastien

Bon Plan : un forfait 5G avec 120 Go de Data à seulement 11,99€ chez…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Bon Plan : de 2€ à 75€ de réduction sur Aliexpress !

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.186

Sebastien

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Opera One 122.0.5643.24

Firefox 143.0 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Sebastien

Bon Plan : un forfait 5G avec 120 Go de Data à seulement 11,99€ chez…

Vente flash : Amazon.fr brade le prix des NAS UGREEN

Bon Plan : de 2€ à 75€ de réduction sur Aliexpress !