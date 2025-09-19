Une fois encore, deux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store : Project Winter et Samorost 2. Vous pouvez les récupérer respectivement ici et là.

Une fois encore, deux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store : Project Winter et Samorost 2. Vous pouvez les récupérer respectivement ici et là.

Project Winter

Dans Project Winter, la survie n’est que le début. Collaborez avec vos amis pour échapper à la nature glacée, mais ne vous laissez pas aller. Des traîtres rôdent parmi vous, prêts à mentir, à saboter et à monter même vos amis les plus proches les uns contre les autres. À qui ferez-vous confiance ?

Samorost 2

Samorost 2, c’est l’histoire surréaliste d’un gnome de l’espace dont le chien se fait enlever par des extraterrestres facétieux. Partez pour une brève expédition au secours de votre ami quadrupède, croisez d’étranges étrangers et détendez-vous avec les sonorités apaisantes de la bande-son signée Tomáš Dvořák alias Floex.