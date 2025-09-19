Un SSD portable petit et résistant signé ADATA : le SC735

Le fabricant ADATA annonce aujourd’hui la sortie du SC735. Il s’agit une fois encore d’un SSD portable destiné aux baroudeurs et aux randonneurs.

En parallèle du SD820 dévoilé il y a deux jours, le fabricant ADATA annonce aujourd’hui la sortie du SC735. Il s’agit une fois encore d’un SSD portable destiné aux baroudeurs et aux randonneurs. En effet, le SSD est doté d’une coque renforcée qui lui permet de résister aux chocs et aux chutes (jusqu’à 1,22 mètres. Il est d’ailleurs conforme avec la norme militaire MIL-STD-810G 516.

Le SC735 est un SSD portable beaucoup plus compact que le SD820. Il mesure seulement 55 mm de long x 28,5 mm de large et 12,1 mm d’épaisseur. Son poids n’est que de 13,6 grammes, il pourra donc facilement être transporté dans une poche ou un sac.

Deux coloris sont disponibles : bleu ou gris. Et deux capacités de stockage sont proposées : 1 To et 2 To. Le fabricant annonce que le SC735 offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 1.050 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.000 Mo/s en écriture, ce qui est d’ailleurs le maximum qu’on peut espérer pour un SSD équipé d’un port USB C à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

A noter que le SSD offre la particularité d’être équipé d’un connecteur USB C rétractable, ce qui permet de le connecter à un ordinateur, une console, un smartphone ou une tablette sans avoir recours à un câble usb.

Le SSD est couvert par une garantie de cinq années. Aucun tarif n’a été annoncé pour le moment, mais on aura sûrement l’occasion d’en reparler dans le futur et de proposer une mise à jour de cette news dès qu’on aura plus d’informations à ce sujet.