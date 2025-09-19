Un SSD portable petit et résistant signé ADATA : le SC735

Le fabricant ADATA annonce aujourd’hui la sortie du SC735. Il s’agit une fois encore d’un SSD portable destiné aux baroudeurs et aux randonneurs.

Disques SSD
par Sebastien
0

En parallèle du SD820 dévoilé il y a deux jours, le fabricant ADATA annonce aujourd’hui la sortie du SC735. Il s’agit une fois encore d’un SSD portable destiné aux baroudeurs et aux randonneurs. En effet, le SSD est doté d’une coque renforcée qui lui permet de résister aux chocs et aux chutes (jusqu’à 1,22 mètres. Il est d’ailleurs conforme avec la norme militaire MIL-STD-810G 516. 

Le SC735 est un SSD portable beaucoup plus compact que le SD820. Il mesure seulement 55 mm de long x 28,5 mm de large et 12,1 mm d’épaisseur. Son poids n’est que de 13,6 grammes, il pourra donc facilement être transporté dans une poche ou un sac.

Un SSD portable petit et résistant signé ADATA : le SC735

Deux coloris sont disponibles : bleu ou gris. Et deux capacités de stockage sont proposées : 1 To et 2 To. Le fabricant annonce que le SC735 offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 1.050 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.000 Mo/s en écriture, ce qui est d’ailleurs le maximum qu’on peut espérer pour un SSD équipé d’un port USB C à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

A noter que le SSD offre la particularité d’être équipé d’un connecteur USB C rétractable, ce qui permet de le connecter à un ordinateur, une console, un smartphone ou une tablette sans avoir recours à un câble usb.

Un SSD portable petit et résistant signé ADATA : le SC735

Le SSD est couvert par une garantie de cinq années. Aucun tarif n’a été annoncé pour le moment, mais on aura sûrement l’occasion d’en reparler dans le futur et de proposer une mise à jour de cette news dès qu’on aura plus d’informations à ce sujet.

Sebastien 20230 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.186

Sebastien

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Opera One 122.0.5643.24

Firefox 143.0 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus…

Sebastien

Bon Plan : le PC portable ASUS VivoBook 15OLED S1505 s’affiche à…

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€ sur CDiscount

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !

Derniers tests

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro…

Sebastien

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 140.0.7339.186

Sebastien

Thunderbird 143.0 pour Windows 64-bit

Opera One 122.0.5643.24

Firefox 143.0 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus…

Sebastien

Bon Plan : le PC portable ASUS VivoBook 15OLED S1505 s’affiche à…

Bon Plan : le PC portable HP Victus 16-s0084nf à 1.199€ sur CDiscount

Pour la rentrée : Windows 11 est à 13€ sur Godeal24 !