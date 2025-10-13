Les drivers Radeon Adrenalin 25.10.1 beta sont optimisés pour Battlefield 6

Afin de pouvoir exploiter pleinement tout le potentiel de Battlefield 6, qui est sorti vendredi dernier, AMD propose une nouvelle mise à jour des drivers Radeon Adrenalin.

Cartes graphiques
par Sebastien
Afin de pouvoir exploiter pleinement tout le potentiel de Battlefield 6, qui est sorti vendredi dernier, AMD propose une nouvelle mise à jour des drivers Radeon Adrenalin. Les pilotes 25.10.1 beta sont tout spécialement optimisés pour le nouveau titre phare d’Electronics Arts.

Les drivers Radeon Adrenalin 25.10.1 beta sont téléchargeables sur le site d’AMD.

Radeon Adrenalin 25.10.1 beta optimisés pour Battlefield 6

Sebastien 20279 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

