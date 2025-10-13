Radeon Adrenalin 25.10.1 beta optimisés pour Battlefield 6

Afin de pouvoir exploiter pleinement tout le potentiel de Battlefield 6, qui est sorti vendredi dernier, AMD propose une nouvelle mise à jour des drivers Radeon Adrenalin.

Les drivers Radeon Adrenalin 25.10.1 beta sont optimisés pour Battlefield 6

Afin de pouvoir exploiter pleinement tout le potentiel de Battlefield 6, qui est sorti vendredi dernier, AMD propose une nouvelle mise à jour des drivers Radeon Adrenalin. Les pilotes 25.10.1 beta sont tout spécialement optimisés pour le nouveau titre phare d’Electronics Arts.

Les drivers Radeon Adrenalin 25.10.1 beta sont téléchargeables sur le site d’AMD.