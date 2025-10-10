C’est le Jour J pour Battlefield 6 ! | Bhmag

C’est aujourd’hui que le jeu Battlefield 6 est officiellement disponible sur toutes les plateformes ! Après plusieurs années d’attente, ce nouvel opus de la franchise Battlefield arrive enfin en ce jour du vendredi 10 octobre 2025.

Et le moins que l’on puisse dire est que le titre est très attendu par les joueurs et plus particulièrement les amateurs de FPS. A première vue, les joueurs qui ont testé la version bêta ont été conquis par toutes les nouveautés du jeu et par les différents modes de jeux disponibles (mode solo, mode multi, mode conquête, mode percée, etc..).

Une première mise à jour

A l’occasion de la sortie de Battlefiled 6, Electronics Arts a publié une première mise à jour 1.0.1.0 qui apporte pas mal d’améliorations et de correctifs. Le changelog complet est disponible ici.

Mises à jour majeures de la version 1.0.1.0 :

Les mouvements ont été affinés : l’élan glissé-saut a été réduit, la hauteur de saut a été diminuée et l’imprécision des tirs en vol ou en glissade a été augmentée.

Le maniement des armes a été rééquilibré grâce à des ajustements généraux du recul et à des ajustements pour un jeu de tir plus cohérent.

Les modes Ruée et Percée ont été révisés pour un meilleur équilibre entre attaquants et défenseurs.

Les cartes ont été améliorées : une meilleure traversée, des ajustements d’éclairage et des améliorations de performances globales.

L’interface utilisateur et l’ATH ont bénéficié de nombreuses améliorations pour des messages plus clairs, une navigation plus fluide et des affichages plus précis.

Les paramètres et les commandes ont été étendus et des améliorations ont été apportées dans plusieurs domaines.

L’audio a été repensé dans tout le jeu : des pings plus clairs, des sons d’armes et de véhicules améliorés, et des corrections pour les effets manquants ou retardés.

Le code réseau a été optimisé pour réduire la désynchronisation, le temps de mort rapide et les dégâts invisibles.

Les configurations définitives

Electronics Arts a publié la liste définitive des configurations PC nécessaires pour Battlefield 6. Une première ébauche avait été mise en ligne le mois dernier.

Où se procurer Battlefield 6 ?

Pour rappel, deux éditions de Battlefield 6 sont disponibles : l’édition standard à 69,99€ sur PC (ou 79,99€ sur consoles) et l’édition Phantom à 99,99€ sur PC (109,99€ sur consoles). Cette dernière contient des armes et des skins en plus.

Battlefield 6 est disponible sur PC mais aussi sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X. Le jeu est dispo à la vente sur Steam, sur l’Epic Games Store ainsi que sur Amazon.fr qui liste les différentes versions.