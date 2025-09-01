Quelles configurations PC pour Battlefield 6 ?

Electronic Arts vient d’annoncer les configurations PC requises pour profiter au mieux du jeu Battlefield 6. Pour rappel, sa sortie est prévue le 10 octobre prochain sur PC mais aussi sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X.

Configuration minimale pour PC (1080 à 30 fps)

  • Système d’exploitation: Windows 10
  • Processeur (AMD): AMD Ryzen 5 2600
  • Processeur (Intel): Intel Core i5-8400
  • Mémoire: 16 Go
  • Carte graphique (AMD): AMD Radeon RX 5600 XT 6 Go
  • Carte graphique (Nvidia): Nvidia RTX 2060
  • Carte graphique (Intel): Intel Arc A380
  • Stockage : HDD 55 Go

Configuration recommandée pour PC (1080p à 80 fps)

  • Système d’exploitation: Windows 11
  • Processeur (AMD): AMD Ryzen 7 3700X
  • Processeur (Intel): Intel Core i7-10700
  • Mémoire: 16 Go
  • Carte graphique (AMD): AMD Radeon RX 6700-XT
  • Carte graphique (Nvidia): Nvidia RTX 3060Ti
  • Carte graphique (Intel): Intel Arc B5380
  • Stockage : SSD 90 Go

Configuration ultra pour PC (4K à 60 fps)

  • Système d’exploitation: Windows 11
  • Processeur (AMD): AMD Ryzen 7 800X3D
  • Processeur (Intel): Intel Core i9-12900k
  • Mémoire: 32 Go
  • Carte graphique (AMD): AMD Radeon RX 6700-XT
  • Carte graphique (Nvidia): Nvidia RTX 3060Ti
  • Stockage : SSD 90 Go

A noter que le jeu ne supportera pas le ray tracing contrairement à ce que l’on aurait pu penser.

« Nous n’allons pas proposer de ray tracing au lancement du jeu et nous n’avons pas non plus prévu de l’intégrer à l’avenir. […] Nous voulions nous concentrer sur les performances.

Plusieurs éditions de Battlefield 6 ont annoncées :

  • l’édition standard à 69,99€ sur PC (ou 79,99€ sur consoles)
  • l’édition Phantom à 99,99€ sur PC (109,99€ sur consoles). Cette version contiendra des armes et des skins en plus. Le détail est affiché ici.

Les précommandes de Battlefield 6 sont ouvertes. Vous pouvez précommander le jeu sur Steam, sur l’Epic Games Store ou sur Amazon.fr qui liste les différentes éditions et les différentes plateformes disponibles.

Source Battlefield
