Le fabricant Sharkoon allonge la durée de garantie de ses produits

Le fabricaant Sharkoon, à qui l’on doit de nombreux types de produits informatique, annonce une bonne nouvelle pour ses clients.

par Sebastien
Le fabricaant Sharkoon, à qui l’on doit de nombreux types de produits informatique comme par exemple des alimentation, des systèmes de refroidissement liquide AIO ou encore des chaises de bureau, annonce une bonne nouvelle pour ses clients.

En effet, au lieu de la garantie légale de deux ans, plusieurs catégories de produits Sharkoon bénéficent dès à présent d’une garantie de 3, 5, 7 ou 10 ans. Le fabricant explique cela de la façon suivante :

« Avec cette extension de garantie, le fabricant allemand de périphériques et accessoires pour PC souhaite offrir à ses clients une sécurité supplémentaire et une confiance accrue dans la qualité de ses produits. Les nouvelles durées de garantie sont valables à compter du 1er juillet 2025 et les produits sont répartis en quatre catégories avec des durées de 3, 5, 7 et 10 ans. »

Les produits bénéficiant des nouvelles durées de garantie sont répartis en quatre catégories :

  • Catégorie A : Les produits de la catégorie A bénéficient d’une garantie de 3 ans. Cela comprend les nouveaux systèmes de refroidissement liquide S60, S50 et S40 AIO.
  • Catégorie B : Cette fois les produits de cette catégorie bénéficient d’une garantie de 5 ans. Sont concernés : les alimentations Rebel P10, SilentStorm Cool Zero et SilentStorm SFX ainsi que le système de refroidissement liquide S100 AIO (qui sera bientôt commercialisé) et les nouveaux sièges OfficePal C50 et C50M.
  • Catégories C : La catégorie C comprend les alimentations Rebel P15, Rebel P20 et Rebel P20 SFX, tous garantis 7 ans.
  • Catégories D : L’alimentation Rebel P30 est classé dans la catégorie D et profite d’une garantie de 10 ans.

La bonne nouvelle de cette annonce c’est qu’elle est rétro active et qu’elle est valable dans toute l’Union Européenne. Comprenez par là que tous les clients qui ont acheté l’un des produits de la marque depuis le 1er juillet dernier, bénéficient automatiquement de la nouvelle durée de garantie.

