Une micro SD Express d’une capacité de 512 Go signée PNY

Après avoir lancé des micro SD Express de 256 Go et 512 Go en juin dernier, le fabricant PNY s’adresse une nouvelle fois aux possesseurs de Nintendo Switch 2 en dévoilant une micro SD Express de 512 Go.

Le nouveau modèle offre non seulement une capacité de stockage plus importante mais la carte propose aussi des taux de transferts légèrement revus à la hausse (du moins en écriture). En effet, la carte mémoire de 512 Go offre des débits de 890 Mo/s en lecture et de 810 Mo/s en écriture.

Voilà pour rappel les vitesses annoncées pour chaque variante :

PNY micro SD Express 128 Go : 890 Mo/s en lecture, 550 Mo/s en écriture

890 Mo/s en lecture, 550 Mo/s en écriture PNY micro SD Express 256 Go : 890 Mo/s en lecture, 750 Mo/s en écriture

890 Mo/s en lecture, 750 Mo/s en écriture PNY micro SD Express 512 Go : 890 Mo/s en lecture, 810 Mo/s en écriture

Grâce à cette nouvelle capacité, il sera possible de stocker encore plus de jeux sur la Nintendo Switch 2.

A noter que les cartes mémoires de 128 Go et 256 Go déjà disponibles sur Amazon.fr où elles coûtent respectivement 46,24€ et 57,99€. Le modèle de 512 Go est annoncé au tarif de 119,99 dollars.