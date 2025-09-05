La sortie des images ISO de Windows 11 25H2 est retardée

Depuis la semaine dernière, Microsoft a commencé à déployer la mise à jour 25H2 de Windows 11 auprès des Insiders du canal Preview.

Depuis la semaine dernière, Microsoft a commencé à déployer la mise à jour 25H2 de Windows 11 auprès des Insiders du canal Preview. On aurait pu croire que les images ISO allaient suivre dans la foulée afin que les utilisateurs puissent tester Windows 11 25H2 et l’installer manuellement sur leur machine (comme c’était le cas lors des mises à jour précédentes).

Mais apparemment Microsoft n’est pas encore prêt. La mise à jour 25H2 a probablement besoin d’être ajustée et d’intégrer de nouveaux correctifs de dernière minute avant que les ISO soient disponibles en téléchargement.

Et en effet le site de Microsoft a été mis à jour et indique désormais que la sortie des ISO est retardée jusqu’à nouvel ordre. Aucune date précise n’a été annoncée pour le moment.

Les ISO seront disponibles pour le téléchargement de Windows 11, version 25H2 via la page de téléchargement des ISO de Windows Insider la semaine prochaine . [MISE A JOUR DU 04/09/2025] Les ISO pour Windows 11, version 25H2 sont retardées et à venir.

D’après nos confrères de Neowin, Windows 11 25H2 pourrait être accessible aux non-insiders d’ici la fin du mois sous forme de mise à jour facultative. Ensuite, le déploiement devrait s’intensifier pour une disponibilité plus étendue durant le mois prochain.