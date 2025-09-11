Le patch 2.31 de CyberPunk 2077 est dispo en téléchargement

Une nouvelle mise à jour de CyberPunk 2077 est disponible en téléchargement. Le patch 2.31 améliore l’AutoDrive et contient des ajustements du mode photo.

Avis aux gamers : une nouvelle mise à jour de CyberPunk 2077 est désormais disponible en téléchargement. Le patch 2.31 améliore la fonctionnalité AutoDrive et contient des ajustements du mode photo. Des bugs ont aussi été corrigés. L’ensemble des changements et modifications est consultable ci-dessous.

A noter que le patch 2.31 est actuellement en cours de déploiement sur PC, PS5, Xbox Series S et X, Mac et Nintendo Switch 2.

Véhicules

AutoDrive a été mis à jour. En vous rendant vers une destination sélectionnée, le véhicule conduit désormais de manière fluide, il double d’autres véhicules bloquant la route et ne s’arrête plus aux feux de signalisation. Le mode Conduite libre a également été mis à jour pour suivre les règles de circulation et se déplacer dans la ville de manière plus fiable.

Correction d’un bug à cause duquel Johnny apparaissait toujours sur le siège passager dans les taxis Delamain.

Correction d’un bug à cause duquel l’utilisation du CrystalCoat sur la Yaiba ARV-Q340 Semimaru faisait clignoter ses roues de couleurs différentes.

Mode photo

La plupart des nouvelles poses introduites dans la mise à jour 2.3 fonctionnent désormais correctement pour tous les genres.

La collision des PNJ a été désactivée, ce qui facilitera le positionnement des PNJ sur d’autres objets disposant de collision (par ex. sur le capot des voitures).

Correction d’un bug à cause duquel certaines poses ne marchaient pas pour Royce.

Quêtes et monde ouvert

Freedom – L’entrée du journal qui apparaît lorsque vous choisissez de ne pas voler la Rayfield Caliburn « Mordred » a été corrigée.

Motorbreath – Lorsque V n’arrive pas à suivre et arrêter la Semimaru et reçoit un message de River disant qu’il recontactera bientôt V, le message suivant n’arrivait jamais. Ce problème a été résolu.

Motorbreath – Correction d’un bug à cause duquel la Yaiba Semimaru pouvait se retourner pendant la course-poursuite, vous empêchant d’y accéder.

Motorbreath – Il n’est plus possible de déclencher la quête si River est mort dans The Hunt.

Motorbreath – Vous pouvez désormais acquérir la Yaiba ARV-Q340 Semimaru via AUTOFIXER, même si vous avez échoué pendant la quête The Hunt, qui débloque normalement la quête secondaire pour obtenir le véhicule.

Nitro (Youth Energy) – Résolution d’un plantage de jeu qui pouvait se produire dans certains cas après avoir quitté le showroom de Yaiba.

Nitro (Youth Energy) – Correction d’un bug à cause duquel l’interface utilisateur dans le showroom Yaiba était coupée lorsque l’option « Éléments de l’ATH plus grands » était activée.

Divers

Correction de divers bugs de localisation et de synchronisation labiale dans plusieurs langues.

Ajout d’une option pour désactiver le vignettage. Elle se trouve dans Paramètres → Graphismes → Paramètres de base.

Correction d’un bug sur PC et Mac qui empêchait les reflets en ray-tracing de s’afficher correctement lorsqu’ils étaient activés sous certaines conditions.

Correction de divers problèmes d’affichage des messages de Delamain.

Divers correctifs pour les vendeurs.

Modifications spécifiques PC

Correction d’un bug à cause duquel l’option NVIDIA Reflex pouvait être désactivée lorsque la génération d’images DLSS était activée, créant un affichage d’écran rose.

Correction d’un bug à cause duquel le path-tracing ne s’activait pas correctement dans certains cas.

Modifications spécifiques Mac