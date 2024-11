Kingston est n1 des ventes de SSD avec 34% de part de marché

D’après une étude de TrendForce, Kingston figurerait à la première place du TOP 10 des fabricants de SSD. La firme Kingston représenterait à elle seule 34% des SSD vendus sur le marché en 2023 et la tendance serait la même en 2024.

Kingston s’est réjoui de cette première place en publiant un communiqué, que voici :

Kingston est resté en tête des livraisons de SSD en 2023, conservant ainsi une solide avance et enregistrant une croissance de sa part de marché par rapport à 2022. Ces résultats renforcent la position de Kingston en tant que leader incontesté de la production de SSD . En effet le fournisseur se situant en deuxième position ne représente que 11 % de l’ensemble du marché total. Le succès de Kingston est largement dû au vaste réseau de vente à l’échelle mondiale , à son large portefeuille de SSD de pointe ainsi qu’au support client exceptionnel.

Selon les dernières conclusions, les expéditions de SSD sur le marché de la vente au détail atteignaient 118 millions d’unités en 2023, soit une croissance de 3,7 % par rapport à l’année précédente. La plupart des PC sont équipés de SSD de 256 ou 512 Go, souvent insuffisant pour les joueurs et les utilisateurs très exigeants. Par conséquent, de nombreux utilisateurs se sont tournés vers des SSD offrant une capacité de stockage de plus de 2 To, entrainant une augmentation des ventes.

De plus, TrendForce a également constaté que de nombreux PC achetés pendant la pandémie sont aujourd’hui dans leur cycle de remplacement habituel, ce qui a contribué à la croissance du marché. […]

« Nous sommes honorés de figurer une nouvelle fois en tête de ce classement », déclare Tony Hollingsbee, Responsable de l’activité SSD, Kingston EMEA. « Depuis ses débuts, Kingston s’engage à servir clients et partenaires channel du monde entier. Ces relations privilégiées ont joué un rôle clé dans cette croissance remarquable de nos activité sur le marché SSD. Cette réussite reflète le dévouement et le travail acharné de toute notre équipe, et nous sommes heureux de célébrer ensemble cette reconnaissance et ce succès. »