Le SSD portable Kingston XS1000 voit la vie en rouge...

Le SSD portable Kingston XS1000 débarque aujourd’hui dans un nouveau coloris. Désormais, l’appareil est proposé avec une coque de couleur rouge en plus du modèle noir déjà disponible au catalogue de la marque.

Mis à part le changement de coloris, le XS1000 reste en tous points identiques au modèle précédent. Il conserve le même form design et la même interface USB 3.2 Gen2 à 10 Gbps ce qui lui permet d’atteindre des taux de transferts de 1.050 Mo/s en lecture et 1.000 Mo/s en écriture.

« Nous étions conscients du succès de la première version du XS1000 en noir, nous avons alors lancé un nouveau coloris pour les clients souhaitant se démarquer et s’exprimer par la couleur », explique Liny Cheliyan, Directrice commerciale – Solutions flash et SSD pour les prosommateurs. « Avec l’ajout du XS1000 rouge, ils ont maintenant plus d’options de stockage externe avec en plus un design primé. »

Pour information, le Kingston XS1000 mesure 69,54 x 32,58 x 13,5 mm et pèse 28 grammes. Le SSD existe donc désormais en rouge et en noir ainsi qu’en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To.

Au niveau des tarifs, sachez que le Kingston XS1000 de couleur noir coûte 87,99€ en version 1 To et 128,74€ en version 2 To. Et il faut respectivement débourser 100,66€ et 153,93€ pour les versions 1 et 2 To de couleur rouge. Les SSD sont couverts par une garantie de 5 ans.