Le site AliExpress célèbre également le Singles Day en proposant une avalanche de produits en promotion sur son site ainsi que des codes promos. Pour rappel, le Singles Day est la fête des célibataires en Chine. Elle a lieu aujourd’hui le 11 novembre (autrement dit le 11.11).

Grâce aux codes ci-dessous, vous pourrez acquérir du matériel et des accessoires à prix réduits sur Aliexpress. On trouve de tout sur ce site que ce soit du matériel high tech (comme des tablettes, smartphones, etc..) ou des produits et accessoires divers.

Voilà les codes proposés en ce moment par Aliexpress :

5€ de réduction dès 39€ d’achats via le code 11FR05

12€ de réduction dès 89€ d’achats via le code 11AFR12

25€ de réduction dès 169€ d’achats via le code 11FR25

40€ de réduction dès 269€ d’achats via le code 11FR40

60€ de réduction dès 359€ d’achats via le code 11FR60

80€ de réduction dès 499€ d’achats via le code 11FR80

A noter que ces six codes promos sont valables sur AliExpress uniquement aujourd’hui.