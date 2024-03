Kingston a été le plus gros pourvoyeur de SSD en 2023

Selon une étude de TrendFocus, le fabricant Kingston a été le plus gros vendeur de SSD l’année dernière. Durant l’année 2023, le constructeur a en effet écoulé pas moins de 27,4 millions de SSD à travers la monde, ce qui représente à lui seul une part de marché de 23,8%.

Au cours du quatrième trimestre, la part de marché de Kingston a représenté 21,3% du marché des SSD. Cela signifie que le fabricant a vendu 5,7 millions de SSD entre octobre et décembre 2023.

Evidemment le constructeur ne peut que se réjouir de ses très bons résultats :

Les efforts continus dans le développement de disques clients de haute qualité comme le NV2 , deux options de SSD Kingston FURY Renegade et KC3000 offrent une solution PCIe 4.0 NVMe pour tous, du débutant à la mise à niveau à l’utilisateur expérimenté qui exige plus de son système. De plus, en 2023, Kingston a élargi sa gamme variée de produits avec les SSD externes XS1000 et DC600M de classe entreprise.

Kingston offre à ses clients une assistance, un service et une fiabilité inégalés pour ses produits, grâce aux ingénieurs et aux experts qui les conçoivent, un contributeur clé à la solide position de Kingston dans ce classement.