Little Big Adventure fait son retour 30 ans après…

Les plus anciens d’entre vous s’en rappellent certainement : le jeu Little Big Adventure a eu son petit succès au siècle dernier

Les plus anciens d’entre vous s’en rappellent certainement : le jeu Little Big Adventure a eu son petit succès au siècle dernier. Hé oui ça fait déjà trente ans !!! Le titre est sorti initialement sur PC (MS-Dos) en 1994 puis il a eu droit au fil des années à différentes déclinaisons / adaptations sur consoles et même sur smartphones et tablettes.

Aujourd’hui, le jeu Little Big Adventure s’apprête à faire son come back, pas moins de 30 ans après sa sortie. En effet, Microids et Studio 2.21 ont travaillé main dans la main pour produire un remake du jeu.

Baptisé Little Big Adventure – Twinsen’s Quest, le titre sera disponible à partir de l’automne sur PC et consoles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et X). Voilà le synopsis de LBA- Twinsen’s Quest :

« L’histoire se déroule sur un planétoïde entouré de deux soleils et sur lequel quatre espèces vivaient en parfaite harmonie… Jusqu’au jour où le Dr Funfrock, un brillant scientifique, inventa le clonage et la téléportation, plongeant peu à peu les habitants sous son contrôle total. Dans la peau de Twinsen, vous êtes un citoyen modèle qui devient du jour au lendemain un fugitif pourchassé par les sbires du Dr Funfrock. Au gré de votre périple d’île en île, vous devrez rechercher sans relâche les rebelles qui forment un réseau secret dans le but de mettre fin à l’occupation des clones. Armé de votre curieuse Balle Magique, qui deviendra de plus en plus puissante au fil de l’aventure, vous seul êtes capable de renverser le pouvoir en place… »

Un premier trailer du jeu est sorti il y a quelques jours :